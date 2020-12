SUB 17 de NECAXA viene de atrás, gana y avanza a la final

En las instalaciones de Casa Club se disputó el partido de vuelta de la semifinal entre Necaxa y Toluca en la categoría Sub 17. Los Rayos vinieron de atrás en dos ocasiones y remontaron para imponerse 3-2 y avanzar a la final.



Jesús Palacios salió con Emiliano Pérez; Román Torres, Jesús Alcantar, Alfredo

Gutiérrez, Sebastián Esparza; Luis Navarro, Diego Gómez, Waldo Madrid, Heriberto Jurado; Josué Zazueta y Misael Pedroza.



Por el contrario, Miguel Almazán alineó a Pablo Jurado; Lenin Francés, Kevin

Zepeda, Braulio Sención, Aldo Llanas; Isaac Serrano, Mauricio Martínez, Enrique

Gómez, Louis Derbez; Bruno Riverón, Diego Abitia.



Muy temprano en el partido, Toluca se fue al frente luego de que en un balonazo largo, tomaran mal parada a la zaga choricera. Un elemento de los Diablos ganó la pelota en el área de Necaxa y le cedió a Derbez para que únicamente empujara y pusiera en ventaja a los suyos.



Minutos después, los Rayos reaccionaron y fueron al frente para empatar el partido.



El encargado de poner la paridad en la pizarra fue Diego Gómez, quien arrancó y se metió al área para definir de zurda, igualando el partido antes de que terminara la primera mitad.



Para el complemento, Necaxa fue más agresivo y buscó el triunfo para meterse en la final, no obstante, en una jugada extraña donde Pérez no pudo contener una pelota, Mauricio Martínez aprovechó el rebote para disparar y poner a Toluca al frente otra vez.



La resiliencia de los Rayos fue puesta a prueba en la recta final del encuentro, por lo que Palacios mandó algunas modificaciones al terreno de juego. Dichos cambios surtieron efecto, pues al cabo de pocos minutos de haber ingresado, el delantero Bryan Casas empató el partido cuando restaban 15 minutos por jugar.



Casas encontró un rebote dentro del área de Toluca y no perdonó, acercando a

Necaxa a la final si es que anotaba un gol más. Corría el tiempo de compensación cuando los Rayos obtuvieron un tiro de esquina y el capitán Alfredo Gutiérrez remató de cabeza y mandó la pelota al fondo para darle la victoria y el pase a la final a los Rayos, que se medirán ante Puebla para definir al campeón de la categoría.