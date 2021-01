Subasta de candidatos

Conforme se acercan los tiempos de la elección del 6 de junio de este año, los movimientos en los partidos políticos se acentúan, para elegir a sus candidatos a los distintos cargos de elección popular.



Como si se encontraran en un mercado de subastas, las ofertas surgen por todos lados, especialmente de los tres nuevos partidos políticos que buscan contar con candidatos que si bien no tienen la capacidad de ganar, si les puede garantizar un buen número de votos que les dé la certeza de obtener, cuando menos, el tres por ciento del total de los sufragios que les permita conservar el registro como partidos políticos.



Ellos son los principales ofertantes en las subastas y ya consiguieron sustraer uno de sus candidatos de los resentidos por no ser considerados como candidatos a gobiernos estatales.



Fuerza Social por México uno de los tres nuevos partidos creyó encontrar una joya con la candidatura de Claudia Yáñez Centeno, quien molesta por no ser la abanderada de Morena en Colima, renunció al partido y es la apuesta del partido de Pedro Haces para competirle a Indira Vizcaíno, quien irá por Morena.



Claudia, hermana del eterno jefe de prensa de Andrés Manuel López Obrador, hoy enfocado en otras tareas sintió frustrada por no conseguir ser nominada por el partido en que milita su hermano y por el que llegó a la Cámara de Diputados y se lanzó al vacío con la nominación de Fuerza Social por México, partido que anda desesperado a la búsqueda de candidatos a los distintos cargos de elección popular.



El principal problema que afronta este partido y otros más, es la carencia de mujeres competitivas que puedan entrar a la contienda y le representen un bien porcentaje de votos.



Los buscadores de los talentos se han enfocado principalmente a convencer a hombres de que se unan a sus filas, logrando un relativo éxito en algunos sitios, aunque fracasaron en otros más.



Cristóbal Arias es una preciada joya para varios de los partidos que buscan destronar a Morena del primer sitio en las preferencias electorales.



El michoacano fue despreciado por Morena, cuyo candidato al gobierno de Michoacán será Raúl Morón, alcalde de Morelia y dirigente del sector magisterial en la parte que corresponde a la Coordinadora Nacional, quien resultó ganador de una plaza que parecía segura para el Movimiento de Regeneración Nacional.



Sin embargo, la inconformidad de Arias pone en riesgo su eventual triunfo y más cuando el senador michoacano amenaza con abanderar a la alianza conformada por PRI, PAN y PRD.



Arias Solís fue de los primeros en sumarse al Frente Democrático Nacional y a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, conformando con Roberto Robles la primera fórmula senatorial, ajena al PRI, en ganar una elección.



Dos veces ha sido candidato al gobierno del estado, el otra vez senador michoacano, cayendo ante Eduardo Villaseñor y Víctor Manuel Tinoco.



Buscaba competir nuevamente, como lo hizo como candidato al Senado, ganando de mayoría, pero fue frenado con todo y que las encuestas lo favorecían.



Y es que Cristóbal achaca su rechazo a la candidatura a una añeja disputa con Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy, ambos ex gobernadores, los que se opusieron a una nueva nominación.



Presuroso, el partido de Pedro Haces le ofreció la candidatura, pero ni con Cristóbal de candidato lograría dar el campanazo, por lo que no hizo mucho caso de la oferta.



El futbolista Jorge Campos tampoco aceptó la candidatura que le ofreció Pedro Haces.



Otros personajes son asediados por los caza-candidatos entre los que se encuentran Dulce Silva Hernández pretendió la candidatura al gobierno de Tlaxcala, no lo consiguió, se rebeló molesta y hoy es buscada por Fuerza Social por México y el nuevo PES, para que los abandere.



En Guerrero Beatriz Mojica, ex candidata del PRD al gobierno estatal, tampoco pudo ser considerada como candidata de Morena, con todo y que contaba con el aval del PT y los caza candidatos la buscan para que enarbole su bandera en los comicios del 6 de junio, aunque ella prefiere esperar para ver si se cae la nominación de Félix Salgado, una magnífica oportunidad para que Morena concluya con sus siete candidatas a gobernadoras.



*****



La muerte de Manuel Jiménez Guzmán dejó acéfala la presidencia de Fuerza Social por México, cargo que asumirá próximamente Armando Ríos Piter, ’El Jaguar’, quien viene coordinando las campañas en la CDMX.



*****



Deseamos un buen año para todos, esperando salvar pronto la contingencia que desde hace diez meses nos abruma. Por lo pronto hay que seguirnos cuidando.



[email protected]