Subcontratación corrupta en el gobierno

Políticos de Morena pusieron los ojos en las empresas de outsourcing o de subcontratación laboral. Las acusaron de corrupción, evasión de impuestos y de violación de las garantías laborales de sus trabajadores.



En este espacio te he mencionado estimado lector, que la tercerización o subcontratación es fundamental para el desarrollo del sector productivo del país, siempre y cuando cumplan con sus responsabilidades con sus trabajadores (en prestaciones, impuestos y pagos al IMSS, SAR, Infonavit, entre otros), así como el pago de impuestos.



Hay empresas buenas y malas en ese sentido. Aquí, estimado lector, te presento un caso que denunciaron varios trabajadores del IPN, sobre empresa de tercerización mala.



Rapax y Ocram Seyer recibieron contratos por más de 600 millones de pesos en adjudicaciones por servicios de limpieza al gobierno federal sólo en este año 2020. A ambas firmas se les descubrió que tienen contratos por un número inferior de afanadores. De esa manera cobran el doble de lo que gasta.



Todo en contubernio con funcionarios corruptos de la 4T. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, en los tiempos de Alberto Rodríguez, Rapax obtuvo un contrato por 326 millones de pesos.



Esta es una empresa que deberá deslindarse el nuevo director del IPN, Arturo Reyes Sandoval. Rapax es un ejemplo de empresa que viola los derechos de sus trabajadores y no paga las percepciones al fisco. La tercerización en el gobierno es muy corrupta.



Por estos pecadores, pagan justos. Empresas que cumplen con el gobierno y los trabajadores, hay muchas. Por éstas, deben ponerse reglas claras para impulsar el empleo y bienestar de la sociedad.



SONORA: Por ser Sonora un estado fronterizo y con un alto índice de personas con padecimientos crónicos, que provocan complicaciones graves, que pueden llegar hasta la muerte en pacientes con Covid, la gobernadora Claudia Pavlovich le solicitó al presidente López Obrador, durante la gira que realiza a este estado, que se considere a Sonora con prioridad en la distribución y aplicación de la vacuna contra este maligno virus. Por cierto, Massive Caller, en su última encuesta estableció a Claudia como la mejor Ejecutivo estatal del país. Le siguen Mauricio Vila, de Yucatán, Diego Sinhue de Guanajuato y Francisco Domínguez, de Querétaro.



KONFÍO: En medio de un ecosistema emprendedor golpeado por la crisis de Covid-19, la fintech mexicana Konfío anunció la compra de Gestionix, startup que desarrolla y ofrece sistemas de planificación de recursos empresariales basados en la nube y enfocados a atender las necesidades de administración de las Pymes. No es la primera vez que Konfío, al mando de David Arana, adquiere una compañía. A finales de 2019 sumó a sus filas a Astro, plataforma creada para centralizar el manejo de la operatividad digital.



DANIEL SERVITJE: Daniel Servitje, líder de Grupo Bimbo, fue incluido en la lista 2020 de ’Los 100 Latinos más Influyentes Comprometidos con la Acción Climática’ elaborada por la Organización ambientalista Sachamama, organización dirigida por Carlos Zegarra, conocida principalmente por su trabajo en cambio climático y comunicaciones sobre el clima y medio ambiente en las comunidades Latinas. Este listado es una iniciativa de la organización que busca fortalecer el liderazgo de la comunidad Latina en el movimiento climático y resaltar los líderes más influyentes por haber fomentado la lucha ambiental, la sostenibilidad y las acciones frente a la emergencia climática y ambiental que vive la humanidad.







