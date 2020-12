Subdirectores realizan balance del deporte en el Estado de México

Señalan qué esperar para el deporte mexiquense el próximo año.



Zinacantepec Estado de México, 13 de diciembre de 2020. Para cerrar el año 2020, en el programa ’En la Intimidad del Deporte’, actividad emitida por la Secretaría de Cultura y Turismo a través de sus redes sociales, los subdirectores de la Dirección General de Cultura Física y Deporte realizaron un balance de esta temporada que se vio seriamente afectada por la pandemia por COVID-19.



En esta emisión, los invitados fueron Germán Siles Dotor, Subdirector de Alto Rendimiento, y Michel Ángelo Veraza Silva, Subdirector de Fomento al Deporte. La transmisión estuvo conducida por Mario Martínez Tello, Subdirector de Deporte Adaptado de la institución.



En ese contexto, durante la transmisión hablaron de cómo el deporte se vio afectado por la pandemia, con la suspensión o aplazamiento de diferentes contiendas deportivas, como lo fue a nivel internacional el caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que se tienen programados para realizarse durante el 2021, mientras que, dentro del país, el Sistema Nacional de Competencias fue cancelado para este año.



En lo que se refiere al alto rendimiento, Siles Dotor detalló que el proceso para alcanzar las marcas y las plazas olímpicas fue suspendido, por lo que espera que el 2021 devuelva en lo que se refiere a competencias, lo que el 2020 se llevó.



El Subdirector de Alto Rendimiento indicó que además del deporte, otro aspecto que afectó mucho a los atletas fue el emocional y esto derivó en que algunos tuvieran exceso de estrés lo que generará lesiones importantes.



Ante esta situación, el funcionario comentó que serán los atletas más fortalecidos los que logren salir avante y sobresalir en las competencias, además explicó que en la entidad algunos espacios se han abierto para el desarrollo del alto rendimiento, que ha tenido como consecuencia que algunos atletas ya hayan participado en eventos internacionales.



’Estamos hablando de que si algo se perdió fueron 10 meses y no se puede hablar de que se perdió totalmente, pero son 10 meses de incertidumbre que a todos les pegan, pero si esas personas son fuertes lo van a demostrar y van a ganar los que más se hayan podido adaptar a estos temas tan complejos que dejó el COVID’, expuso.



Por su parte, Ángelo Veraza, consideró que, en el fomento al deporte, a pesar de que los Juegos Nacionales están programados para desarrollarse cada año, el que se hayan suspendido si provoca un fuerte desánimo entre los jóvenes que compiten.



’Nosotros hemos tratado de animarlos, de hacerles hincapié de que esto no se acaba, de que hay que seguir. A través de diferentes reuniones que se han tenido, pláticas, incluso, ofreciéndoles ese servicio con el que cuenta la Dirección del Deporte, que es de psicología, porque hay chicos que sí se han visto afectados, porque no saben cómo manejar esta parte’, afirmó.



Por otro lado, dijo que, por su naturaleza, algunas disciplinas han podido realizarse de mejor forma, pero que todas se adaptan a esta nueva normalidad, para que los atletas se integren poco a poco.



Ante tantas dificultades que vivieron los atletas mexiquenses, un aspecto importante para ellos que destacó el Subdirector de Alto Rendimiento, fue que, gracias a las gestiones de la Secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, entregaron el estímulo económico que se les otorga a las y los deportistas mexiquenses.



Finalmente, ambos directivos coincidieron en que se espera que llegue el 2021 y con ello se reanuden las actividades deportivas para que las y los atletas mexiquenses puedan demostrar de qué están hechos y competir en los eventos para los cuales se han preparado.