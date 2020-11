Sube al podio de la orquesta sinfónica del Estafó de Mexico, Cabriela Díaz Alatriste

La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) continúa acercando la música a las y los mexiquenses con la realización de los conciertos de la Temporada 143, los cuales fueron llevados a cabo bajo estrictas medidas de higiene y sana distancia.



En esta ocasión, la maestra Gabriela Díaz Alatriste, Directora de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, subió al podio de la OSEM para dirigir un concierto con obras de Felix Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart e Igor Stravinsky.



"Interpretamos un programa hermoso, hemos tenido la oportunidad de tocar música bella, retadora para cualquier grupo, esta situación especial que hemos vivido estos meses nos ha permitido conocer otras formas, otros repertorios, pero ha sido muy gratificante trabajar de esta manera", comentó Gabriela Díaz Alatriste.



La Directora huésped del Programa 12 de esta Temporada explicó sentirse contenta de regresar a dirigir en la Sala de Conciertos ’Felipe Villanueva’ y en especial a la OSEM, una agrupación profesional que se adapta a los estilos de los directores invitados, muestra de su versatilidad.



"Tengo mucho gusto de regresar a dirigir la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con excelentes músicos que conozco desde hace tiempo y a quienes les tengo admiración y cariño", afirmó.



Por su parte, el maestro Rodrigo Macías, Director General de la OSEM, dio la bienvenida a la maestra y mencionó, "este concierto es el regreso de la maestra Gabriela Díaz Alatriste, una amiga muy querida de la Orquesta Sinfónica del Estado de México".



A modo de obertura, la Orquesta Sinfónica del Estado de México interpretó la Sinfonía para cuerdas No. 2 en Re Mayor del compositor alemán Felix Mendelssohn, posteriormente interpretó la Sinfonía No. 33 en Si Bemol Mayor, K. 319 del compositor Wolfgang Amadeus Mozart y para finalizar, la OSEM ejecutó la Suite Pulcinella de Igor Stravinsky.



Para el Programa 13 de la Temporada 143, la OSEM estrenará dos obras: Variaciones sobre una variación para maderas de Jorge Vidales y Concierto para violín y cuerdas de Leonardo Coral. Para completar el concierto se ejecutará la Sinfonía No. 29 en La Mayor, K. 201/186ª, este programa contará con la presencia del maestro Luis Manuel García, Director huésped, y de la maestra Nana Babayeva, solista.



La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) invita a consultar sus redes sociales para conocer los programas que ofrecen, en Facebook, Twitter e Instagram como @OSEMoficial.