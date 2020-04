*En Guerrero, solo el 46 por ciento de la población en inmovilidad

*Sube número de contagios en 310 por ciento en 15 días



El incremento de personas infectadas por covid-19 en Guerrero fue de 310 por ciento en apenas 15 días, y el virus ya alcanzó a otros municipios que habían estado libres de contagios.

Esa es la información que este día domingo dio el gobernador, y prosiguió en el llamado insistente de quedarse en casa y de no salir más de lo necesario.

Aunque parece que estos llamado caen el vacío, porque mucha gente sigue actuando como si estos días fueran de vacaciones, como los jóvenes que en la operación rastrillo implementado por el gobierno municipal de la capital, fueron detenidos ingiriendo bebidas alcohólicas en bares, cantinas y en negocios de venta de cerveza.

Realmente no se sabe qué va a suceder con este virus en las calles del estado de Guerrero, y quizá sean necesarias medidas más drásticas para evitar crezca el número de contagios.

Albert Camus describe en su obra La Peste, el comportamiento de la gente ante una epidemia, nada diferente a lo que en estos días pasa, al señalar que ’nuestros conciudadanos eran como todo el mundo’, no creían en las plagas. ’La plaga no está hecha a la medida de los hombres, por lo tanto es irreal, un mal sueño que tiene que pasar.’

’Pero no siempre pasa y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan…nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos…y pensaban que todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes, y teniendo opiniones. ¿Cómo hubiera podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plaga.’

A esta idea de que nada pasa y se puede seguir actuando individualmente, se le puede contrastar con las disposiciones que tomó el gobierno de Italia: sanciones de hasta 3 mil euros a ciudadanos que incumplieran las disposiciones de aislamiento social.

Y esa decisión se tomó cuando se rompió la tendencia a la caída de víctimas mortales que ya había comenzado a sentirse, y de pronto se dio un repunte que tuvo que ver con el incumplimiento de quedarse en casa.

Hoy la población de Guerrero apenas llega a un 46 por ciento de inmovilidad, es decir, ni el 50 por ciento acatan la medida de quedarse en casa, y puede ser entendible por las características del tipo de trabajo que realizan la mayoría de los guerrerenses, pero también hay que mencionar que existe un gran porcentaje de jóvenes y adultos que salen a divertirse o salen de casa solo porque no creen en la pandemia, como relata Albert Camus.

La cantidad de personas detenidos la noche del día sábado en la ciudad de Chilpancingo asistiendo a bares, tomando en expendios de bebidas alcohólicas es una clara muestra de que no todos respetan las medidas implementadas por las autoridades de salud.

Eso y la falta de sanciones administrativas hace que el estado sea uno de los que no ha logrado reducir la movilidad de la población, de acuerdo al informe técnico diario en Palacio Nacional, donde la Secretaría de Salud federal mostró que los guerrerenses no han acatado totalmente el mensaje de ’Quédate en casa’ para respetar la cuarentena, y evitar un incremento de casos positivos de Covid-19.

Aunque el gobernador Héctor Astudillo Flores, y los presidentes municipales hagan las acciones que están en sus manos realizar para prevenir esta enfermedad, finalmente será la gente la que cargue con la responsabilidad de seguir saliendo a echar cotorreo sin importarle si se contagia o no.



Para bajar el optimismo de aquellos que insisten en ignorar las medidas preventivas, en Guerrero se cuenta solo con 464 camas, 133 ventiladores en 8 hospitales, y hasta el momento ya se han ocupado el 11 por ciento de camas.



Así que quizá sea mal visto, pero muchos aplaudirán las acciones que está tomado el presidente de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, con el operativo rastrillo para multar a quienes siguen sin atender el llamado de las autoridades y poniéndose en riesgo de contagiarse y después hacer cadena de infección con sus familiares.

Una medida semejante, aunque sin llegar a sanciones aún, es lo que hace la presidenta municipal de Acapulco, con un operativo para evitar aglomeraciones, por lo que este sábado se dispersaron a 138 personas que se encontraban conviviendo en diversos establecimientos de la colonia Centro, como en el restaurante Las Gaviotas, donde estaban 13 en convivencia, 4 en el bar Pingüi, otras 4 en el Bar Julius, y 10 que se encontraban en la marisquería El Caracol.

Parece que sin medidas más severas, sin llegar a la violación a los derechos humanos, será casi imposible reducir la movilidad poblacional y hacer consciencia del cuidado estricto en aquellos que tienen que salir a laborar, para bajar ese porcentaje tan alto de contagios y de fallecidos en Guerrero.