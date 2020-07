Subraya Salud que uso de cubrebocas es indispensable en todas las etapas de la pandemia

•Pide a la población no bajar la guardia, aunque la entidad se encuentra en semáforo naranja.



Toluca, Estado de México, .- Reducir la propagación y de esta forma la incidencia de contagios en la entidad de CVOID-19 es un esfuerzo permanente de las autoridades del Gobierno del Estado de México, por lo que la Secretaría de Salud estatal exhorta a la población a mantener el uso de cubrebocas en lugares públicos.



La dependencia encabezada por el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, refiere que este artículo forma parte del conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden reducir la propagación del nuevo coronavirus, así como otras enfermedades respiratorias, acciones que tendrán mayor impacto si se cumple con la sana distancia y lavado frecuente de manos.



De acuerdo con el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a partir de este lunes la entidad cambió a semáforo naranja, gracias a la responsabilidad y solidaridad de los mexiquenses durante los meses previos; no obstante, reiteró el llamado a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas para poder emigrar al color amarillo con la frase ’Hazlo por ti, hazlo por todos #llévalopuesto’.



Destacó que el uso del cubrebocas, el cual ante la movilidad que se registrará con la reapertura de diversas actividades productivas, es el medio más eficaz para prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la efectividad de los tapabocas o mascarillas dependerá de que cumplan con ciertos criterios y se sugiere que para su elaboración se utilicen materiales que atrapen las partículas y gotas, además de que permitan respirar con facilidad



Por ello, se sugiere utilizar algodón, celulosa, nailon, poliéster o polipropileno y cada pieza debe contar con tres capas para incrementar su eficiencia como medio de protección, además de que su colocación abarque mentón, nariz y boca.



La Secretaría de Salud señala que para maximizar su eficiencia es importante evitar tocarlo de manera frecuente, si detecta que está húmedo o visiblemente sucio, se tire, si es desechable o se sustituya por uno limpio si es de tela, mismo que debe lavarse diariamente, de preferencia con agua caliente.



Para colocarlo se debe tener las manos limpias y al retirarlo lavarlas antes y después de este procedimiento; asimismo, reitera que las mascarillas son de uso personal y por ningún motivo debe compartirse.



Finalmente, recordó que se mantiene la vigilancia a la pandemia, por lo que la línea de atención 800 900 3200 continúa operando las 24 horas del día, para brindar información, orientación en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias o apoyo psicológico.