Subsecretaria de la SRE habría vacunado clandestinamente a funcionarios

www.guuerrerohabla.com



Ciudad de México.- 18 Ene 2021.-La Secretaría de la Función Pública (SFP) pidió al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores investigar una presunta ’vacunación clandestina’ denunciada ante la dependencia federal a principios de diciembre.

De acuerdo con el oficio SFCC/200/273/2020, fechado el 18 de diciembre de 2020, la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción recibió el 5 de diciembre una denuncia contra la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, y a Javier Jileta, ex director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, por dar acceso a dosis de la vacuna de la farmacéutica china CanSino a funcionarios de la administración pública.

El subsecretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, indica en el oficio que se ha acusado a la funcionaria y al ex funcionario de privilegiar la vacunación de diversas personas en las oficinas de Epic Research, la empresa que está llevando a cabo la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna china en México desde principios de noviembre.



’Además, señalan que Martha Delgado, subsecretaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Javier Jileta han incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones, etc. Al dar acceso a vacunas (no placebo) no autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la administración pública y convertir ese predio en centro de vacunación no autorizado’, expone Salcedo.

Jileta renunció a su cargo como director general para la Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, tras dos años de trabajar en la Cancillería, el pasado 29 de diciembre, 10 días después de que la SFP pidiera a la Cancillería investigar la denuncia.

En virtud de que se presumen faltas administrativas, la SFP notificó la denuncia al titular del OIC, Octavio Díaz García de León, para que proceda a investigar la denuncia.

Fuente: Vanguardia







La Secretaría de Relaciones Exteriores fue la responsable de que CanSino haga la fase 3 del ensayo clínico de su vacuna en México, así como de otras farmacéuticas como Novavax.

El gobierno mexicano ha buscado en el país 10 mil voluntarios para el ensayo clínico de la vacuna china, el cual sigue un protocolo espejo, es decir que al 50% de los voluntarios se les aplica un placebo y a la otra mitad la vacuna, y hasta el final del ensayo clínico, en noviembre de 2021, se sabrá a quienes se les aplicó qué cosa.