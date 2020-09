Succession’, ‘Watchmen’ y ‘Schitt’s Creek’ conquistan los premios Emmy

LOS ANGELES, California.- 21 septiembre 2020. Era la noche para conocer a la heredera de ‘Game of Thrones‘, pero, aunque los Emmy virtuales por la pandemia coronaron a ‘Succession’ como mejor drama y a ‘Watchmen’ como mejor serie limitada, la absoluta triunfadora fue ‘Schitt’s Creek’, que arrasó en todos y cada uno de los apartados de comedia.

Quiero no dar las gracias al presidente Donald Trump por su horrible y no coordinada respuesta al coronavirus, quiero no dar las gracias al presidente Boris Johnson por hacer lo mismo en mi país (Reino Unido), quiero no dar las gracias a todos los gobiernos nacionalistas que están haciendo lo opuesto a lo que necesitamos ahora, y quiero no dar las gracias a todos los magnates de los medios que hacen tanto por la gente en el poder”, afirmó.





‘Watchmen’, una exitosa reflexión sobre el racismo

Extender en la pequeña pantalla el legendario cómic de Alan Moore y Dave Gibbons parecía una apuesta muy arriesgada, pero “Watchmen” de HBO confirmó hoy que ha sido una de las grandes sensaciones televisivas de la temporada y su explosiva y ambiciosa reflexión sobre el racismo en Estados Unidos le dio el Emmy a la mejor serie limitada.



‘Watchmen’ partía como gran favorita con 26 nominaciones y acabó siendo la serie más premiada de estos Emmy con 11 distinciones, incluida la de mejor actriz de una serie limitada o película para la pequeña pantalla (Regina King).



“Tengan claro que su voto en las próximas elecciones cuenta”, aseguró King, que vistió una camiseta con la imagen de la joven afroamericana Breonna Taylor que murió a disparos de la Policía.







Con un argumento relacionado con la masacre racista de Tulsa (Estados Unidos) en 1921, ‘Watchmen’ ha conectado con las reivindicaciones antirracistas de Black Lives Matter que han marcado el pulso de Estados Unidos en los últimos meses.



Y por eso Damon Lindelof, el cerebro de ‘Watchmen‘ y que ha estado detrás de otros fenómenos televisivos como ‘Lost‘ (2004-2010), dedicó su premio a las víctimas y supervivientes de aquella matanza de afroamericanos.



Además, Lindelof lanzó un consejo a todos los que trabajan en la televisión: “Dejad de preocuparos por la cancelación de vuestra serie y pensad en qué hacer para que la renueven”.





Triunfo de HBO, buen debut de Disney+

Impulsada por “Watchmen” y “Succession”, HBO fue la compañía más distinguida en estos Emmy con 30 premios (a partir de 107 nominaciones) y superó así a Netflix, que desembarcó con unas impresionantes 160 candidaturas pero que al final se tuvo que conformar con 21 galardones.



Disney+ tuvo un notable estreno, ya que se embolsó ocho galardones en su debut en la televisión gracias, sobre todo, a los siete reconocimientos de ‘The Mandalorian’ (‘Star Wars’).



En cambio, la cruz de los novatos fue para Apple TV+, cuya enorme apuesta de ‘The Morning Show’ pasó prácticamente desapercibida salvo por el Emmy al mejor actor dramático de reparto para el espléndido Billy Crudup, quien derrotó a nada menos que tres candidatos de “Succession” en su categoría.



Por último, Jennifer Aniston figuraba como aspirante con galones a la mejor actriz dramática por “The Morning Show”, pero el premio fue finalmente para Zendaya, cuyo deslumbrante trabajo en “Euphoria” la convirtió en la ganadora más joven de esa categoría en toda la historia de los Emmy (24 años recién cumplidos).



Con información de EFE/David Villafranca