Sudáfrica suspende el uso de la vacuna de AstraZeneca

El Gobierno de Sudáfrica suspendió la administración de las dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, tras el reciente estudio que demuestra que tiene una protección reducida frente a la nueva variante de la enfermedad surgida en el país.



Así lo comunicó el domingo el ministro de Salud sudafricano, Zweli Mkhize, que especificó que se trata de una suspensión temporal hasta que un comité de científicos decida la estrategia a seguir respecto a este inmunizador, según Independent Online.



El gobierno de Sudáfrica tenía prevista la llegada de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca, producida por el Serum Institute de India, este lunes, tras lo que pensaba empezar a vacunar a los trabajadores sanitarios.



Un estudio que se publicará este lunes y al que ha accedido en exclusiva Financial Times asegura que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca es menos efectiva contra la variante sudafricana del virus y no protege contra síntomas leves o moderados.



No obstante, el responsable de Salud incidió en que el programa de inmunización continuará ’a partir de la próxima semana, durante las próximas cuatro semanas, esperamos que haya vacunas Johnson & Johnson, además habrá vacunas Pfizer’, que serán las vacunas que se administrarán al personal sanitario.



En este sentido, las autoridades planean acelerar el despliegue de la vacuna de Johnson & Johnson, ya que ha mostrado una eficacia contra la nueva variante que prevalece en más del 90 por ciento de los nuevos contagios en el país, destacó la presidenta del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, Glenda Gray, tal y como recoge Bloomberg.



Hasta el momento, Sudáfrica ha registrado un millón 476 mil 135 contagios acumulados de coronavirus, así como 46 mil 290 víctimas mortales desde que estalló la pandemia, según recoge la Universidad Johns Hopkins (EP).