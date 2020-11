’Sueña’ PRD que es segunda fuerza política en Hidalgo cuando son la sexta

Héctor Chávez Ruiz, dirigente del PRD en Hidalgo afirma desde las pasadas elecciones para la renovación de ayuntamientos que el partido que encabeza se ha convertido en la segunda fuerza electoral: miente a sí mismo y a su militancia, pues de hecho se encuentra como la sexta fuerza política en la entidad y en el mejor de los casos.



La afirmación de Chávez Ruíz se ’fundamenta’ en que el partido del sol azteca consiguió 7 alcaldías en solitario las pasadas elecciones; sin embargo, no es esa la forma en la que se mide la fuerza electoral de un partido sino por el número de sufragios obtenidos, es por ello que la permanencia o no de un partido depende del total de votos conseguidos y no del número de alcaldías ganadas, concepto básico en la política electoral.



Para poner un ejemplo, si se suman las poblaciones de Chapulhuacán, Chilcuautla, Jaltocán, Juárez Hidalgo, Mineral del Chico, San Bartolo Tutotepec y Tlahuiltepa, que es la población que gobernará en solitario, apenas rebasa los 95 mil habitantes, inferior a la población que gobernará el PESH solamente en Huejutla, Morena en Tizayuca, o incluso similar a la que gobernará el PT sólo en Ixmiquilpan, pues las victorias del PRD fueron solamente en municipios ’pequeños’.

El verdadero músculo político del PRD en Hidalgo



El PRD en Hidalgo cumplió con alejarse de la zona de “descenso” en la entidad, pues había distintas señales que lo encaminaban incluso a desaparecer, aunque las características particulares de estas elecciones y los errores cometidos por muchos otros partidos le dieron otra bocanada de vida: en 2016 obtuvieron 174 mil 548 votos y en 2018 apenas sumaron 48 mil (al borde de perder el registro) en tanto en 2020 apenas alcanzaron 46 mil 259 en solitario.



La verdadera fuerza política del PRD lo ubican en 10mo lugar (contando coaliciones) o bien, si los resultados obtenidos por las alianzas se dividen en igual entre los participantes, es la 6ta fuerza política de Hidalgo, toda vez que es superado por el PRI, Morena, PANAL, PAN y el PESH.