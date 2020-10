Sueñan Ratones Verdes con primer mundo futbolero

+Se afinan detalles de sedes y contrincantes



+Aspira, confiesa sin rubor, a que el Tricolor esté en el top 8 mundial



+Argelia, el próximo rival de la selección, derrota 1-0 a Nigeria



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Los célebres Ratones Verdes –tras el 1-0 sobre Holanda–, coquetean con el primero mundo futbolero. Sucede que el exfutbolista Gerardo Torrado, director deportivo del Tri, anunció que el equipo roedor regresará a Europa en la próxima fecha FIFA de noviembre.



Es con la finalidad, subrayó, de apuntalar el proyecto del timonel Gerardo Martino, para que el equipo ratonil se coloque en el top 8 mundial.



Esos partidos, aclaró, no serán en Holanda, pero sí en Europa. ’Ya estamos en los últimos detalles con los rivales, son dos muy buenos representativos’, los cuales darán la oportunidad al Tata Martino de seguir desarrollando y al mismo tiempo potenciar su modelo de juego.



También detalló, en entrevista con la cadena de televisión ESPN, ’estamos checando el país y la ciudad en la que se jugará. Muy pronto el área de comunicación lo dará a conocer.’



Confesó, sin rubor, que dentro de sus principales propósitos como integrante de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) está colocar al conjunto tricolor en el top 8 en el Mundial de Qatar 2022, así como proporcionar los mejores rivales a Martino, fuera de la Concacaf.



’La meta es trabajar día a día y aprovechar todos los momentos que tengamos con los jugadores para perfeccionar la idea de juego. El plan es estar entre las mejores selecciones del mundo y eso es lo mínimo.’



Luego, subrayó, ’aspiramos a una mejor preparación para ir al Mundial. Entendemos que requerimos una buena calificación para llegar lo mejor posible y aspirar a estar dentro de los ocho mejores. Ahí puede pasar de todo para estar entre los mejores del orbe.’



Sobre la búsqueda de competidores de primer nivel para enfrentar al Tri, el también ex futbolista comentó:



’La idea es poder entregarle los mejores rivales fuera de nuestra área, cuando se pueda esta posibilidad hacer las gestiones para conseguir adversarios de alta jerarquía.



’Concacaf es donde nos toca clasificar al Mundial y lo hacemos con mucho respeto y personalidad, buscando los resultados que queremos, pero cuando tenemos esta oportunidad de poder jugar en Europa, es entregarle al Tata esos rivales que nos hagan crecer en lo deportivo y darle ese valor agregado al proyecto’.



Torrado argumentó las razones por las que se eligió a Argelia como el segundo rival del Tri durante la minigira europea, en la presente fecha FIFA.



’Es un gran rival. Es el campeón de África, tiene jugadores fuertes y rápidos. Seguramente hará sacar lo mejor de la selección mexicana y entendemos que no tenemos la posibilidad de resaltar estas características, nos pareció que era una buena prueba para darle la importancia al tema deportivo y el Tata pueda exigirle al máximo a los muchachos’, sostuvo.



Chucky, disponible



Por otro lado, el delantero mexicano Hirving Chucky Lozano regresó este viernes a los entrenamientos con su equipo, el Nápoles, luego de haberse confirmado la inexistencia de casos positivos a Covid-19 en el cuadro italiano tras el encuentro ante el Génova de hace dos semanas, por lo que aún existe la posibilidad de integrarse al Tri para participar en el duelo del próximo martes ante Argelia, en La Haya.



En sus redes sociales, el conjunto napolitano informó ayer que las pruebas más recientes de detección de coronavirus practicadas al plantel salieron negativas.



Los hisopos realizados esta mañana a los miembros del grupo del equipo son todos negativos para Covid-19. Sólo queda procesar el hisopo de un miembro del personal médico, escribió el club en su cuenta oficial de Twitter.



En tanto, la selección de Argelia, próximo rival del Tri, el próximo martes, ganó 1-0 ayer en un partido amistoso que disputó frente a su similar de Nigeria.



(Con información del diario La Jornada)