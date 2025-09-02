Sueño de Nazario Gutiérrez que reconozcan a Texcoco como pueblo con encanto

Entre música, bailes, artesanía y gastronomía, el municipio de Texcoco festejó sus 150 años de vida institucional, recibiendo regalos y apoyos que representan un beneficio colectivo para las Texcocanas y Texcocanos, así como reconociendo a ciudadanos de este municipio que han destacado en sus respectivas actividades.



En esta conmemoración el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, agradeció la presencia de las personalidades que acompañaron este festejo de las texcocanas y los texcocanos, entre ellos el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México Miguel Ángel Hernández Espejel, la Oficial Mayor del Gobierno del Estado del Estado de México, Trinidad Franco Arpero y el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura Carlos Maza Lara, así como el Senador con Licencia Higinio Martínez Miranda, la Senadora Sandra Luz Falcón Venegas, la Senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la Diputada Local María José Pérez Domínguez, el Diputado Federal Jesús Martín Cuanalo Araujo, la presidenta municipal del Oro Estado de México, Juan Elizabeth Díaz Peñaloza, el Presidente Municipal de San Andrés Chiautla Gonzalo Bojorges Conde; así como el Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Gúzman, los integrantes del cabildo, directores del Gobierno Municipal de Texcoco y familias texcocanas que hicieron acto de presencia.



Con una importante reseña de la fundación del municipio de Texcoco la cronista municipal Martha Ortega Cantabrana, recordó que Texcoco es un pueblo milenario con historia que se muestra en sus vestigios, que antes de ser reconocido como municipio fue la capital del Estado de México y fue hasta el 31 de agosto de 1875 que el congreso mexiquense le dio la categoría de municipio.



El Secretario de Educación Miguel Ángel Hernández Espejel, en representación de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, recordó que: ’esta noble tierra ha dado grandes hombres y mujeres que han transformado y que están transformando la vida de este gran estado’, dijo refiriéndose a las personas que acompañaron la conmemoración del 150 aniversario de Texcoco y que hoy forman parte de la historia de este municipio.



Anunció a nombre de la Gobernadora mexiquense que este 2025, en Texcoco se entregarán más de 30 millones en obras para mejorar directamente las condiciones de estudiantes y miles de Texcocanos y Texcocanas, así como 25 millones en apoyo a la educación.



En su turno la Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, Trinidad Franco Arpero, al iniciar su discurso afirmó que: ’Texcoco no es un municipio de generación espontánea, es un municipio con profundas raíces, profundos principios y profunda herencia humanista, y ante todo es el semillero de hombres y mujeres ilustres que han dejado huella a lo largo no solamente en este municipio’, dijo.



A nombre de la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, realizó la entrega de un ’Colibri’, vehículo equipado para el traslado médico de personas con alguna discapacidad.



’Es un día emblemático el día de hoy, el 150 aniversario nos lleva a vivir una historia que hoy se vive con actualidad con obras y con acciones, Texcoco hoy vuelve a hacerse presente en la historia de antaño y la moderna aquí, con las acciones de políticos, de hombres de cultura, de hombres que se han dedicado al arte, que han destacado siempre no solamente aquí en su territorio y en su región, como el poeta Nezahualcóyotl, pero también de hombres y de mujeres que construyen día a día no solamente este pedazo de tierra tan bendecido, sino también con su esfuerzo con la conducción asignada que tienen en cada acción que realizan, construyen Patria en el Estado de México y también en el país, ¡Felicidades a todos ustedes!’. Expresó.



En su turno Carlo Maza Lara Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, anunció que: ’muy pronto daremos inicio a un proyecto que fortalecerá aún más la identidad cultural de Texcoco, la construcción del teatro al aire libre aquí en Alameda municipal, con una infraestructura cultural de primer nivel que permitirá presentaciones de música teatro y actividades comunitarias, será sin duda una obra que responda a la demanda ciudadana aquí en Texcoco’, dijo el servidor público del Estado de México.



El presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez tomó la palabra para agradecer la presencia de amigos texcocanos, personalidades del ámbito político, autoridades auxiliares, servidores públicos, adultos mayores, así como el cuerpo de gobierno que durante estos ocho meses ha trabajado de manera incansable en este municipio.



Señaló que se ha avanzado en el embellecimiento del centro histórico con más de 500 fachadas rehabilitadas en los barrios tradicionales como son la Conchita, San Pedro,, Santa Úrsula, San Juanito, y San Lorenzo, proyecto en el que rescatan la memoria ancestral de nuestra ciudad que fue una de las tres grandes urbes de la Triple Alianza junto con Tenochtitlán y Tacuba, nos recuerda que Texcoco fue el centro cultural, educativo, filosófico y científico de ese periodo que en el virreinato aquí se fundó la primera escuela para enseñar Castellano en el territorio, simbolizan el orgullo de ser capital del Estado de México en 1817 y cuna de importantes pensadores cronistas e intelectuales.



Anunció que el embellecimiento de Texcoco, continuará en los siguientes barrios hasta que Texcoco luzca en todo su esplendor, ’porque es un sueño para el presidente municipal que Texcoco el día de mañana sea pueblo con Encanto o pueblo Mágico, aludiendo a los 150 años de aniversario, Gracias ’doctor’, -refiriéndose al expresidente municipal Higinio Martínez Miranda- una vez más por un ejemplo más de trabajo; la transformación no se queda en el centro de Texcoco, se trabaja en múltiples centros comunitarios, espacios públicos, dotándolos de techos, pisos, luminarias y estructuras nuevas; hemos pavimentado calles, construido banquetas y guarniciones, modernizando pozos, hemos recuperado parques y áreas verdes, hemos instalado juegos infantiles, ejercitadores y canchas deportivas, también llevamos jornadas de salud, ferias de empleo, capacitaciones para mujeres y jóvenes, así como apoyos directos para los productores del campo; todo esto con un solo objetivo: que la vida en cada comunidad sea más linda, más grande, más segura, más alegre’. Afirmó.



Y se refirió a las obras derivadas del Plan Operativo Oriente: quiero hacer mención de algunas acciones donde somos parte del plan maestro de la zona oriente, se está construyendo en este momento un bachillerato que dará atención a 200 alumnos, se va a construir un hospital de especialidades para los derechohabientes del ISSSTE y posteriormente estamos consiguiendo el hectárea y media para poder construir un centro de atención familiar del IMSS bienestar, estableció agradeciendo y pidiendo un aplauso para la presidenta de México Claudia Sheinbaum, por considerar estos apoyos para Texcoco.



’Hoy en este 150 aniversario les propongo un pacto, que dentro de otros 150 años cuando alguien revise nuestra historia pueda decir que honramos nuestras raíces y las convertimos en un presente de oportunidades y en un futuro de esperanza, por lo tanto quiero agradecer a estos 150 años de aniversario y decirles que esta es nuestra patria, ¡que viva Texcoco!, ¡que viva la historia de Texcoco de la mano de siempre su servidor Nazario Gutiérrez! y que ¡viva México!.



Así finalizó su discurso el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, concluyendo la ceremonia oficial con la presentación de la banda sinfónica de Texcoco, dando paso a las comparsas de danzas tradiciones de la zona, tarde con la danzonera de este municipio y el recorrido por los stands artesanales y gastronómicos, finalizando este festejo con un gran baile.