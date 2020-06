Suerte, actividad primordial para los mexicanos

[email protected]

Dentro del debate sobre cuáles actividades económicas y productivas deben reactivarse, como parte de la Nueva Normalidad tras la pandemia de coronavirus, se han mencionado desde cines, teatros, deportes profesionales, restaurantes, gimnasios hasta estéticas, papelerías y tiendas, pero se han olvidado de una que para muchos mexicanos es fundamental: la suerte.

Mas no la suerte en lo personal de diarias actividades diarias, sino en aquella donde se apuesta dinero en un intento para multiplicarlo manera legal, ya sea a través de los recientes sitios en internet donde existen muchas alternativas, por ejemplo en un partido de futbol donde no solamente se especula quién será el ganador o sí habrá empate, sino quien anotará primero, en que minuto o la cantidad total de goles anotados.

Recuérdese que los antecedentes de la actual Lotería Nacional se remontan a abril de 1769, cuando el Rey Carlos III de España expidió en el mandato real para oficializarla en la Nueva España, bajo el título de la "Real Lotería General de la Nueva España"; celebrándose el primer sorteo el 13 de mayo de 1771 por un monto de 84 mil pesos.

Más recientemente, en 1978 se creó Pronósticos Deportivos para legalizar las quinielas de futbol organizadas principalmente en centros de trabajo, para después derivar en otros eventos profesionales como beisbol y futbol americano; en el inicio de la década de los años 90 del siglo pasado aparecieron los llamados ’raspaditos’, consistentes en tarjetas que permitían ganar dinero de forma instantánea.

Tras declararse la contingencia sanitaria la Secretaría de Hacienda y Pronósticos anunciaron el dos de abril la suspensión de todos los sorteos y venta de billetes, entre ellos los de la rifa/no rifa del avión presidencial, fijada para el 16 de septiembre, cuyos cachitos deberán ser vendidos totalmente por los billeteros, de no suceder así, ellos deberán cubrir el costo de los que se les quedaron en sus manos, evidentemente una pérdida para esas personas.

Debe considerarse que muchas personas confían en su suerte y de lo poco que tienen son capaces de invertir algo con la esperanza ya sea de pegarle a un premio en la lotería nacional, atinarle a los resultados deportivos o que sus números favoritos surjan en las variedades del Melate, a fin de resolverles si no todo, parte de sus problemas económicos.

Así que las autoridades ya deberían autorizar el reinicio de los sorteos y billetes de lotería y, aunque suene mal, sería darles una pequeña esperanza de alivio para muchos de los perjudicados a consecuencia del paro de las actividades por la pandemia.