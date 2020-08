Suerte Eugenio en Francia

Para muchos el nombre de Eugenio Pizzuto todavía puede sonar desconocido en el medio del fútbol nacional. Se tiene la confianza que en un par de meses los aficionados al balompié, no sólo en México, sino a nivel internacional tengan perfectamente ubicado a esta joven promesa. La razón es que hace un par de días firmó un contrato con el club Lille de Francia de la Ligue 1.



El jugador proviene de las fuerzas básicas de Pachuca, institución que nuevamente vuelve a demostrar lo bien que está trabajando con su cantera. Pizzuto nació en San Luis Potosí, actualmente tiene 18 años, y llamó la atención de los buscadores internacionales después de tener una destacada participación en el pasado Mundial Sub 17 efectuado en Brasil.



A pesar de su corta historia profesional ya pasó la mala experiencia de vivir una fractura de tibia y peroné, apenas en enero pasado, durante su participación en un partido de la Liga MX. La recuperación, como era de esperarse, resultó larga pero afortunadamente ha logrado estar de vuelta y ahora verá acción en el fútbol francés.



Vale la pena recordar que Francia es un país que le ha dado pocas oportunidades al futbolista mexicano. La referencia más importante que se tiene por el momento es la de Rafael Márquez, quien en su momento llegó al Mónaco donde alcanzó importantes éxitos. Ahora Eugenio Pizzuto lleva la encomienda de superar o mínimo igualar los éxitos de Márquez. Entre las principales diferencias de Eugenio con ’Rafa’ es que estará arribando a Europa con 18 años, en tanto ’Rafa’ tenía 20 años.



Referente al Lille se puede mencionar que es un equipo que lleva muchos años en el fútbol profesional de Francia. Aunque de títulos y logros internacionales no es muy amplía su historia. Varias temporadas las pasó en la liga de ascenso, regresando al máximo circuito en la campaña 2000-2001. Siendo en el año 2004 que consiguió su primer título europeo al ganar la Copa Intertoto. Ahora estarán en la mira de los medios y aficionados mexicanos, quienes monitorearán el desempeño del jugador mexicano esperando que cuente con los minutos suficientes para mostrar su capacidad.