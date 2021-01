Sufre accidente el vuelo 549 de Aeroméxico

Según reportes iniciales se encontraba el avión de fabricación americana (boeing) en la carrera de despegue cuando fue impactado el motor izquierdo por una ave, esto ocasionó fuego en el motor y por ende el aborto del despegue.

Por lo que tuvieron que regresar a la plataforma de la terminal para que pudieran evacuar a los pasajeros y darle el mantenimiento correspondiente a la aeronave.

Así mismo Aeroméxico en la CDMX comunicó que los pasajeros serán reubicados en otro vuelo para que puedan llegar a sus destinos correspondientes.

Cómo todos sabemos, un escenario similar ocurrió en el vuelo cactus 1549 de la aerolínea US Airways, cuando el capitán Chesley Sullenberger impactó con aves a pocos minutos de su despegue saliendo desde el aeropuerto de la guardia en el estado de Nueva York el 15 de enero del 2009. El capitán Sully como le llamaban de cariño, tuvo que ejecutar un acuatizaje de emergencia en el río Hudson que provocó el impacto con aves.

¿Eso qué quiere decir? falla en ambos motores así que es cero empuje y como si el avión parara en el aire. Aquí tenemos una pequeña coincidencia con la terminación de esos números; cactus 1549 y el vuelo de Aeroméxico 549… ¿Será que estos números predicen los choques con aves durante los despegues? Esperemos no sea así.

Se reportan lesiones leves en el vuelo 549 de Aeroméxico y que placenteramente no hubo lesiones en ningún pasajero. El avión ya se encuentra en revisión.