Sufren crisis en el sistema de salud en el país

PARA EL SECTOR OBRERO EL SISTEMA DE SALUD ESTA EN GRAVE CRISIS, EN PLENA PANDEMIA, CON FALTA DE PERSONAL MEDICOS Y MEDICINAS



+ISSSTE: La discapacidad afecta a 7.8 millones



+ En el 2020 destruyeron programas sociales



CIUDAD DE MEXICO, .- El Sistema de Salud del país se encuentra en crisis, pudiéndose calificar de grave, pues no hay médicos suficientes para atender la demanda de los servicios públicos, en plena pandemia y con incremento de fallecimientos y contagios y el retorno a semáforo rojo.



Dentro del grave problema la CTM denuncio ante la OIT la falta de más de 500 médicos especialistas en Sonora, por lo que el líder sindical publicó en redes sociales que la denuncia ante la OIT, en relación al IMSS, pues el año pasado hacían falta 272 especialistas y hoy ha incrementado la cifra



Dijo que el déficit de médicos en las diversas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, continúa a pocos días de acabar el año, el cual se ha agravado y actualmente son más de 500 especialistas los que hacen falta.



Javier Villarreal Gámez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), afirmó que "a principios de este año se contrataron algunos pero se siguen yendo, de manera que ahorita estamos peor que el año pasado, ahorita nos faltan más de 500 médicos especialistas, es decir, tenemos plazas vacantes", enfatizó.



Esto ha llegado a un punto en el que se han agotado todas las instancias en México, inclusive Zoé Robledo, director nacional del IMSS ha visitado en tres ocasiones Hermosillo y se ha reunido con la CTM Sonora, donde ofreció soluciones que estarían listas en el 2019, pero no se han capitalizado.



"En una situación así, nosotros lo que hemos hecho es acudir a una instancia internacional que es la Organización Internacional del Trabajo, que depende de las Naciones Unidas (ONU) y el hecho es que aunque es un poco tardado, esa institución tiene un procedimiento, protocolo, donde le informa al País correspondiente, de la falta de atención", expuso.



El problema no es sólo de falta de médicos especialistas, argumentó Villarreal Gámez, sino que también las atenciones en urgencias, donde varios trabajadores han tenido que ser atendidos en una silla, en lugar de una camilla, por falta de espacio en los nosocomios y clínicas, lo cual se extiende durante días.



Cabe señalar que en el IMSS y en el ISSSTE aún no se normaliza la atención a pacientes de diversas enfermedades, pues siguen enfocando su atención a la pandemia y dejan a un lado a otros enfermos, quienes además tienen que enfrentar la falta de medicinas, especialmente en clínicas del ISSSTE ..



DISCAPACIDAD EN MÉXICO AFECTA A MÁS DE 7.8 MILLONES DE PERSONAS: ISSSTE



En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2020, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, reiteró que la estrategia más rentable para elevar los niveles de salud pública está en sensibilizar e involucrar a cada persona y cada familia en prevenir la pérdida permanente de facultades para una vida plena, evitando conductas de riesgo, fomentando el autocuidado y los estilos de vida saludable.



Precisó que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 señala que la discapacidad en México afecta a 7 millones 877 mil 805 personas; en tanto el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) refiere que las principales causas de discapacidad son 41 por ciento enfermedades, 33 por ciento la edad avanzada, 11 por ciento problemas de nacimiento y 9 por ciento accidentes.



Estos datos revelan que prácticamente el 50 por ciento de los casos de discapacidad se pueden prevenir y a eso apostamos en el ISSSTE, afirmó Ramírez Pineda.



Puntualizó que las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) son la principal causa de discapacidad en México. Por ejemplo, enfatizó, la diabetes tipo 2 es el primer motivo de amputación no traumatológica y de ceguera; la Enfermedad Cerebro Vascular causante de embolia y hemorragia cerebral ocasiona un alto índice de discapacidad motora, sensorial y del habla; en tanto que la insuficiencia cardiaca provoca 83 de discapacidad.



Por ello, a través del programa ’ECOS para el Bienestar’, fomentamos en grupos comunitarios de las localidades de todo el país, la importancia del autocuidado de la salud, prevención de accidentes en adultos mayores, sensibilización en los riesgos de la obesidad y la mala alimentación.



Profesionales de la salud orientan en las bases para adoptar una dieta balanceada y estilos de vida saludable que incluyan la activación física diaria; medida que favorecen el control de las ECNT.



A estas acciones, agregó el titular del ISSSTE, promovemos en toda nuestra red de servicios una actitud solidaria e incluyente con quienes ya viven con alguna limitación, para que desarrollen otras habilidades que les permitan integrarse a la sociedad.



A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al cierre de 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo, y la primera en países en desarrollo como México.



Datos del Anuario Estadístico del ISSSTE 2019 refieren que en 2018 el Instituto atendió 32 mil 243 pacientes por accidentes y violencias. De éstos, 20 mil 775 fueron fracturas, 4 mil 594 contusiones, mil 318 luxaciones, 921 heridas, 297 quemaduras y 103 intoxicaciones.



En el hogar ocurrieron 10 mil 312, en recreación 3 mil 213, en la vía pública 742, en el trabajo 161 y en la escuela 124. 11 mil 928 afectaron a personas mayores de 65 años, 7 mil 822 en población con un rango de edad entre los 50 y 64 años y 7 mil 728 entre los 25 y 49 años.



Por último, Luis Antonio Ramírez Pineda afirmó que mejorar la salud es corresponsabilidad de cada individuo, cada familia y de la sociedad en su conjunto, por lo que exhortó a la población a crear consciencia y cuidar de su bienestar de manera responsable….



EN EL 2020, SE DESTRUYERON INSTITUCIONES Y PROGRAMAS QUE BENEFICIABAN A LAS FAMILIAS: PRI



Se cumplieron dos años de Morena en el poder, en los que la constante ha sido la falta de resultados y la destrucción de instituciones y programas que beneficiaban a las familias mexicanas, afirmó la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al exhortar a la ciudadanía a que, si ya se dio cuenta que México perdió el rumbo, no apoye nuevamente al partido en el gobierno en el 2021.



El Presidente del tricolor, Alejandro Moreno anotó que hoy, más que nunca, es evidente la falta de resultados y es claro que nuestro país ha perdido el rumbo. En una campaña en redes sociales con el hashtag: #YaTeCayóEl20, el PRI cuestionó la falta de resultados del gobierno federal en materia de seguridad y economía; así como en atención a las mujeres y a los niños con cáncer.



El CEN apuntó que en sólo dos años México perdió el rumbo, y hoy tenemos una economía en picada, más inseguridad y pérdida de empleos. Asimismo, enfatizó que Morena dejó este año sin medicamentos a los niños con cáncer’.







La dirigencia nacional del PRI recordó a la ciudadanía que se perdieron más de 2 millones de empleos y la actual Administración dejo desprotegidas a las mujeres, al quitar recursos presupuestales para el combate a la violencia que padecen. Por ello, ratificó: ’¡En el 21 no te vayas con la finta! Es tiempo de dar marcha atrás a sus errores’.



El Partido de México criticó también que no hay apoyos para los emprendedores, para la investigación científica y la cultura, por lo que convocó a la ciudadanía que no se le dé más poder a Morena en el 21.



’Si #YaTeCayóEl20 de que la inseguridad está peor que nunca, no le des tu apoyo a Morena, que ya demostró no saber gobernar’, aseveró el instituto político….



([email protected])