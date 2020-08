Sufrió como ’La Guzmán’: Consuelo Duval revela mala cirugía plástica

Consuelo Duval pasó un episodio similar al de la cantante Alejandra Guzmán que por una mala práctica en una cirugía plástica permaneció varios meses en recuperación. La conductora reveló que por no haber estado conforme con su cuerpo quiso someterse a una cirugía estética de aumento de senos y que le dejara un abdomen perfecto, sin embargo, la intervención resultó fallida e incluso señaló que hizo falta piel.



Duval detalló que después de sus embarazos quiso realizarse la cirugía plástica de aumento de senos y una abdominoplastia pero el resultado fue todo un viacrucis; le pusieron implantes mucho más grandes de lo que ella quería y quedó con cicatrices.



Arrepentida por no quererse a sí misma, Consuelo Duval también confesó que por la mala cirugía estética pasó meses agachada y tuvo que acostumbrarse a un nuevo cuerpo cicatrizado.



’Me vi en una posición agachada y me vi la panza. Y dije: ‘no, ¡opérame ya!’. Pero me dejaron una cicatriz, yo creo que se les acabó la piel. Yo le dije (al cirujano), ‘tú encárgate de ponerme muy bonita’, y muy mal porque se encargó de dejarme en las manos de su asistente y se les acabó la piel’



Consuelo Duval

La estrella de ’La familia P. Luche’ contó los detalles de la mala intervención estética a la que fue sometida en el programa que conduce, ’Netas Divinas’. Señaló que su error fue dejar que los doctores estuvieran a cargo de lo que harían con su cuerpo.



Sobre los implantes que dejaron mal sus senos, más grandes de lo que esperaba, cuando ella lo que quería era lucir perfecta, comentó:



’Yo nunca vi qué tamaño de prótesis iba a tener’



Duval indicó que el asistente del médico le dejó una cicatriz sobresaliente como muestra del mal trabajo que practicó y recomendó a las mujeres aceptarse como son, verse al espejo y darse las gracias.



’No cerraba la herida, dos meses estuve agachada. Tuve que acostumbrarme al nuevo cuerpo cicatrizado. Estaban ahí las cicatrices para recordarme que no había tenido cuidado. La cicatriz quedó: sale del traje de baño y vuelve a entrar’