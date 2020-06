Sugiere salud aplicar medidas de higiene en el trabajo para prevenir COVID-19



•Aconsejan seguir las recomendaciones que se proporcionan en las ligas http://salud.edomex.gob.mx/salud/covid y https://edomex.gob.mx/covid-19.

•Piden evitar saludar de beso, mano o abrazo, no escupir y adoptar el estornudo de etiqueta.



Toluca, Estado de México, 26 de junio de 2020. Con el objetivo de prevenir el COVID-19 en el entorno laboral, la Secretaría de Salud del Estado de México exhorta a quienes acuden a sus centros de trabajo a aplicar las medidas básicas de higiene, así como en sus traslados, sobre todo si viajan en transporte público.



Al encontrarnos en semáforo rojo de riesgo epidemiológico, la dependencia que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisa que como el principal peligro de transmisión del virus SARS-CoV-2 es por el contacto con gotas de saliva expulsadas por una persona enferma al toser o estornudar, se recomienda a los empleadores colocar gel antibacterial en la entrada de oficinas o áreas de acceso a la empresa.



Asimismo, se debe desinfectar objetos y superficies de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, barandales y equipos de cómputo, así como ventilar todos los espacios.



En el caso de los trabajadores, de igual manera deben mantener su espacio laboral limpio, por ejemplo quienes trabajan en oficinas deben sanitizar teclados, teléfonos fijos y móviles, además evitar el saludo de mano, beso o abrazo, no escupir y evitar tocarse la cara con las manos sucias, principalmente nariz, boca y ojos.



Además, adoptar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la boca con el ángulo interno del brazo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, frotando bien entre los dedos, la palma y el dorso, hasta la muñeca y secarlas con toallas desechables.



Comentó que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza diariamente reitera el llamado a la población para que sigan las recomendaciones para ayudar a mitigar la pandemia, las cuales se pueden consultar en las siguientes ligas http://salud.edomex.gob.mx/salud/covid y https://edomex.gob.mx/covid-19.



En el transporte público es indispensable utilizar cubrebocas, guardar la sana distancia, no ingerir alimentos, además de utilizar la mano no dominante para detenerse de barandales y al llegar a su lugar de trabajo, lavarse perfectamente las manos antes de retirar el cubrebocas.



La Secretaría de Salud estatal destaca que aunado a las acciones que el sector realiza, la población juega un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus, por ello se debe enfatizar en las medidas de higiene personal y del entorno.