Sugiere Salud Edoméx conocer más sobre COVID-19 para adoptar medidas preventivas

Informa que fiebre, dolor de cabeza y tos seca, son los principales síntomas



Toluca, Estado de México, 13 de junio de 2020. El COVID 19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, descubierto recientemente, el cual afecta el sistema respiratorio y puede viajar por el torrente sanguíneo y dañar diversos órganos, por lo que la Secretaría de Salud del Estado de México sugiere a la población aprender sobre este padecimiento.



La dependencia, que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, informa que existen tres vías de contagio, la primera es con el contacto directo con gotas de saliva que expulsa un enfermo al toser o estornudar; la segunda cuando una persona toca una superficie contaminada y luego se lleva las manos a la boca, la nariz o los ojos y la tercera es por respirar partículas de virus que se quedan flotando en el aire, de ahí que el uso de cubrebocas es muy importante.



Añade que el tiempo que transcurre entre la exposición al COVID 19 y el momento en que comienzan los síntomas suele ser de alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre uno y 14 días.



Precisa que las manifestaciones más frecuentes del COVID-19 son fiebre, tos seca y dolor de cabeza, pero también se pueden presentar cansancio, dolor articular y malestar general, congestión nasal, dolor de cabeza y garganta, conjuntivitis, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.



Estos síntomas, agrega, suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas sólo presentan síntomas leves y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 80 por ciento de quienes lo padecen se recuperan sin necesidad de tratamiento; pero, en contraparte, una de cada cinco que contraen el virus presenta un cuadro grave, cuya principal manifestación es la dificultad respiratoria.



Asimismo, la dependencia explica que para eliminar el virus, el organismo se defiende a través del sistema inmunológico, de ahí que los daños ocasionados son más severos en los adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer o lupus, que al igual que las mujeres embarazadas, se han constituido en los grupos de riesgo ante el COVID-19.



Por otra parte, si el afectado por el virus SAR-CoV-2 tiene buenas defensas y no padece males crónicos, su organismo produce anticuerpos de respuesta aguda que pueden protegerlo sin mayores daños.



La Secretaría de Salud subraya que también existen los llamados asintomáticos, que son personas que al hacerles la prueba salen positivas, pero al examinarlas o preguntarles no tienen ninguna molestia; no obstante pueden transmitir en virus, fundamentalmente, si no adoptan las medidas de higiene recomendadas.



Por todo lo anterior, es importante atender el llamado que diariamente realiza el Gobernador Alfredo Del Mazo a la sociedad en general, para contribuir con su participación responsable a mitigar la pandemia, donde quedarse en casa es la acción más importante.