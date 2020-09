Suicidio para el PRD, aliarse con PRI y PAN, advierte López Rosas

’No les importa hacer alianza con los peores adversarios’, lamenta el ex procurador de Justicia



Tiene que ser ’entre las verdaderas izquierdas y no cuando esté de por medio el bien sectario’



Taxco, 01 septiembre 2020.-El ex procurador de justicia Alberto López Rosas calificó de acto suicida el que pretende hacer el PRD en coalición con el PAN y el PRI en busca de mantener el poder con una candidatura para ganar la gubernatura en 2021.



’Y en este caso se están haciendo alianzas con perversidad no donde estén priorizando el interés de la sociedad; no les importa hacer alianzas con los peores adversarios con tal de alcanzar objetivos que no siempre son del interés social’, dijo.



Por eso advirtió que la sociedad ’no entra al juego de las negociaciones espurias y ese es uno de los mensajes que tenemos que atender, porque la sociedad lo que busca es resolver sus problemas como sociedad, pero en base a decisiones políticas que realmente vayan en ese sentido’.



Durante su paso por Taxco, el también ex alcalde de Acapulco señaló que la pretensión de la coalición del sol azteca con sus detractores políticos corresponde a los caprichos de políticos que sometieron al partido amarillo y ’después fueron parte de la corrupción con el Pacto por México con el presidente Enrique Peña Nieto’.



López Rosas acusó que son esos los actores políticos quienes ahora buscan a toda costa tener una coalición con partidos contrarios a la ideología de izquierda.



Expresó que en Guerrero se tiene que ’dar una alianza entre las verdaderas izquierdas y no cuando está de por medio el bien sectario’.



Estas practicas que se señalan tendrán que ser abortadas en su oportunidad, porque la sociedad ya no las admite; admite las negociaciones políticas dentro de la congruencia, pero no dentro de la perversidad’.



Expresó por eso que algunos partidos políticos han ’perdido fuerza y se han debilitado, porque se han apartado de esos principios de congruencia que quiere la sociedad’.



Convocó a la base del perredismo a encauzar una alianza con la verdadera izquierda; es decir con ’Morena, para no caer en sectarismos del PRI y PAN con una coalición que de darse será el fracaso del sol azteca y será un acto suicida para el partido, no para la verdadera izquierda’.