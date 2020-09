Suiza sacó a México de su lista de países de alto riesgo por COVID-19

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 8 de Septiembre de 2020.-El Gobierno de Suiza retiró de su lista de países de alto riesgo de infección de coronavirus a México y El Salvador, por lo que a partir de esta semana no será necesaria una cuarentena para los viajeros procedentes de esos territorios.



De la lista, que el Ministerio de Salud suizo actualiza semanalmente de acuerdo con la evolución de la pandemia en cada país, también han salido Bélgica y Luxemburgo, entre otros países, y en contraste, han entrado Croacia, Líbano y Ucrania, así como otras naciones donde la curva de contagios va en aumento.



En la lista se mantienen hace varias semanas, España (con excepción de las Islas Baleares), Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, India o Perú, entre otros, para sumar un total de 55.



De acuerdo con la agencia informativa EFE, los viajeros procedentes de los países de la lista que entren en Suiza deben guardar una cuarentena de 10 días, y aquellos que no cumplan esta obligación pueden ser sancionados con cuantiosas multas.



Suiza, como otros países europeos, registra en las últimas semanas un notable aumento de los casos diarios, actualmente unos 400, aunque sigue lejos de las cifras de marzo, mes en el que superó el millar de positivos en varias jornadas.



Las muertes por COVID-19 en el país centroeuropeo (mil 732 desde el principio de la pandemia) se han mantenido por debajo de la decena al día desde el 7 de mayo, y en muchas jornadas no ha habido ninguna muerte.



Con casi 68,000 fallecidos, AMLO asegura que casos y muertes por COVID-19 van a la baja



Durante su tradicional conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en México hay una disminución en el número de casos y de muertes por la pandemia de COVID-19.



’Podemos decir que ha ido bajando el número de contagios y el número de fallecimientos (…) vamos bajando, no hemos tenido de rebrotes, siguen ayudándonos con entrega, con humanismo, médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud… Espero que pronto, muy pronto pase ya está pesadilla y regresemos a la nueva realidad’, dijo.



López Obrador reconoció al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por su trabajo ante la pandemia.



’Hemos tenido muy buena conducción para enfrentar esta pandemia. Vamos logrando domar esta pandemia, salvando vidas y que ya muy pronto pase esta pesadilla y regresemos a nuestra normalidad’, aseguró.



Reiteró que se ha ido avanzando en el control de la pandemia. ’A pesar del dolor que nos ha dejado, vamos logrando domar esta pandemia y salvando vidas’, señaló.



A pesar de que este lunes 7 de septiembre, las autoridades de salud federales, reportaron que México ya suma 637,509 casos de COVID-19 y 67,781 muertes causadas por la enfermedad; este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que los casos de contagio por coronavirus en el país han ido disminuyendo desde la semana 29 de la pandemia en el país, que equivaldría a la primera semana de agosto.



Señaló que el porcentaje de casos positivos que se tenían para la primera semana de agosto han pasado del 57 % hasta el 40 % en la actual semana.



Dijo que estos datos son alentadores de que la epidemia ’está entrando en control’ y que el número de casos que se presentan en cada una de las semanas es cada vez menor.