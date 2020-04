Ecatepec, Méx., a 21 de abril del 2020.- Un solitario sujeto que portaba un arman de fuego, asaltó un banco del "Bienestar" en la colonia Grangas Valle perteneciente a este municipio.



Informes de la autoridad, al rededor de la 13:00 horas de este martes 21 de abril, un sujeto que no ha sido identificado, entró con un arma de fuego al banco del "Bienestar" ubicado sobre la calle Gobernador "Alfredo del Mazo", y obligó a los empleados a entregarle dinero en efectivo.



Posteriormente el delincuente salió y escapó del este lugar. Minutos más tarde llegaron policías municipales y estatales pero no lograron localizar a nadie; afortunadamente no se registraron heridos, y Paramédicos de Protección Civil solo a tendieron algunos empleados con crisis nerviosas.



El personal de este banco "de los mexicanos", ya realizan el corte para saber cuanto de dinero en efectivo se llevo el solitario delincuente