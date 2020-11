Sujeto presuntamente mata a sus dos hermanas y deja herida a su mamá en Tecámac

Tecámac, Méx., a 30 de Noviembre.-La mañana de este lunes, dos niñas menores de edad fueron asesinados y la mamá fue herida, presuntamente por su hijo mayor mayor en este municipio mexiquense.



De acurdo a los primeros datos de las autoridades, este doble homicidio se registró en el interior de una casa ubicada en el callejón San Juan esquina Calle Zacatenco, en la colonia San Francisco Cuautliquixca, Municipio de Tecámac.



Las primeras versiones indican que, a las 10:00 de la mañana de este lunes 30 de noviembre, la señora Erika "N" de 38 años de edad, se encontraba en su domicilio cuando de repente llegó su hijo, de quien no proporcionó su nombre, y con un arma punzocortante la picó en una costilla, posteriormente le pegó en la cabeza con una pistola lo que provocó que perdiera el conocimiento.



Minutos más tarde cuando la señora recobro la conciencia, se percató que sus hijas se encontraban tirados y sin moverse, por lo que pidió ayuda a los cuerpos de emergencia.



Al llegar a este lugar paramédicos de Protección Civil de este municipio, confirmaron que las dos menores de edad ya no contaban con signos vitales. Se cree que las niñas pudieron haber muerte por asfixia.



Por su parte la señora Erika fue atendida en el lugar y no fue necesario trasladado a ningún hospital, pues las heridas que presentaban no ponían en riesgo su vida.



El lugar ya fue acordonado y ya se le dió parte a la Fiscalía Regional de este municipio para que los servicios periciales se presenten para levantar los cuerpos y se da inicio a la carpeta de investigación correspondiente.



Las autoridades señalaron que hasta este momento no hay ninguna persona detenida.