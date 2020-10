Suma Carlos Reyes, a Arturo Arzeta Serna del IPG

Será el próximo 23, 24 y 25 de este mes cuando el PRD realizará la encuesta que defina a su candidato a la gubernatura del estado.

Habrá que recordar que dos son los personajes que compiten en la recta final: Carlos Reyes Torres y Evodio Velázquez Aguirre.

Ambos personajes, junto con sus respectivos equipos recorren el estado para ganar adherentes para sus proyectos.

Y este domingo, el equipo de Reyes Torres sumó a su causa al coordinador municipal de Izquierda Progresista Guerrerense en Zihuatanejo, Arturo Arzeta Serna y su estructura política.

Sin duda es un buen logro para el líder de Alternativa Democrática Guerrerense, porque a estas alturas todo lo que represente votos, serán útiles para definir quién se quedará con la candidatura.

Reyes Torres agradeció a la dirigencia estatal del PRD haberlo considerado dentro de la encuesta que definirá al candidato a la gubernatura del Sol Azteca, y hasta el momento entre los líderes que ha sumado son los alcaldes de La Unión, Crescencio Reyes Torres, y de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana.

Así como el de Atlixtac, Marcelino Ruiz Esteban, y del secretario de Derechos Humanos del Comité Directivo Nacional del PRD, Ricardo Barrientos Ríos.

Arturo Arzeta señaló que Carlos Reyes Torres, tiene una trayectoria destacada y que representa la memoria histórica del PRD, a la vez que le refrendó su amistad, trabajo, lealtad.

Y, lo más importante, capacidad de movilización de los perredistas en este municipio.

Por su parte, Carlos Reyes agradeció la suma del coordinador de IPG y sus liderazgos, de quien destacó su trabajo en el municipio aún en condiciones de adversidad.

’Aquellos que corren buscando subirse a una ola que no es suya, lo único que nos demuestran es que les gana la ambición y que no tienen principios’, criticó.

Recordó que el 23, 24 y 25, se realizará la encuesta que definirá al candidato dentro del sol azteca.

Vale la pena mencionar que por primera vez los grupos integrantes del PRD han conducido el proceso interno con madurez política y altura de miras.

Tanto Evodio como Carlos han evitado hablar mal del otro, y ambos han señalado que de no ser favorecidos, seguirán dentro del PRD.

Esto sin duda habla bien de ambos equipos, y que están cuidando de no fracturar la unidad interna, ya que una vez que algunos de los dos gane, necesariamente va a necesitar de quien haya perdido para poder ser un candidato con fortaleza.

A eso habrá que sumar la discusión interna que está latente: la de ir en alianza no, con PRI, PAN y MC.

EN OTRO TEMA, PARA ESTA FECHAS NO SE SABE QUIEN del PRD puede participar como candidato a la presidencia municipal del Chilpancingo.

Sin embargo llama la atención que una vez más aparezca el nombre de Alejandro Arcos, como suspirante por la silla edilicia.

A Alejandro la ciudadanía le dio su confianza y lo llevó al Congreso local como diputado, y les falló.

El problema de este joven es que mostraba inmadurez emocional.

Y porque su soberbia fue desmesurada, al grado de que llegó a correr a varias personas que le apoyaron tan pronto tomó protesta de cargo en el 2012.

Después pasó al ostracismo político y hoy, como si la gente careciera de memoria, ya se anotó para ser candidato del PRD en la capital de Chilpancingo.

Lo más probables es que de la misma manera en que él se comportó, la ciudadanía también lo ignore.

En fin, al igual que él, saldrán personas que sin méritos querrán participar en este proceso electoral.