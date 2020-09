Suma Evodio Velázquez más liderazgos; se adhiere el ex diputado local Mauricio Legarreta

Al informar la adhesión del ex regidor y diputado local del Partido Verde Ecologista, Mauricio Legarreta, el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que el PRD está más vivo que nunca y que será una fuerza real en los comicios de 2021.



En conferencia de prensa, realizada en un restaurante de Costa Azul, Velázquez Aguirre fue enfático en señalar que el Sol Azteca cuenta con más de 140 mil afiliados y que promoverán una opción diferente para las familias guerrerenses.



’Agradezco a mi amigo Mauricio Legarreta por elegirnos como un equipo comprometido para lograr las candidatura, pero también porque además de su integración, sumaremos a liderazgos, empresarios, académicos y ex funcionarios y representantes populares, con el objetivo de llegar fortalecidos y ser protagonista en las elecciones del próximo año’, señaló.



Por su parte, Mauricio Legarreta agradeció la confianza del ex alcalde acapulqueño, además de agregar que el PRD no sólo es un proyecto interesante para los guerrerenses, sino una propuesta firme para erradicar la corrupción, la impunidad y la pobreza extrema en la entidad, acotó.



En dicho evento, también estuvo la diputada local Perla Edith Martínez Ríos; el regidor porteño Víctor Aguirre Alcaide; la regidora Yereli Astudillo, Sheila Soto, Christian Zamora, entre otros invitados.