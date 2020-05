Suma Guerrero 789 casos confirmados de coronavirus

"¡Tómenlo en serio! Acapulco, tómalo en serio; Chilpancingo, tómalo en serio; Iguala, tómenlo en serio", fue el enérgico llamado del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos ante el aumento de casos de COVID-19 que se ha dado en los últimos días.



Acompañado por la directora de Comunicación Social del estado, Erika Lürhs Cortés, el titular de Salud en el estado dio a conocer que en los últimos once días se ha tenido un incremento de 409 casos, situación que es sumamente preocupante.



De acuerdo a los datos, el estado de Guerrero tiene un acumulado de 789 casos confirmados y 105 defunciones, ubicándolo en el lugar 19 en relación a la tasa incidencia y en el lugar 13 por número de casos.



Ante este panorama, el titular de Salud enfatizó que es necesario que la población se siga quedando en casa, para disminuir la posibilidad de contagio.



"La idea es que verdaderamente entendamos la importancia de quedarnos en casa, de cuidar a nuestros adultos mayores, de cuidar a la familia, para evitar la diseminación de la enfermedad", señaló De la Peña Pintos.



Pidió a la población seguir las recomendaciones y evitar aglomeraciones. De manera particular hizo un llamado a la población de Acapulco e Iguala, donde hay gran movilidad, esto a pesar de las indicaciones de las autoridades.



Por último, el secretario de Salud dijo que no se trata de aumentar las camas ocupadas en los hospitales, sino de disminuir los contagios. Además de que pidió a la población evitar la llamada infondemia, es decir, aquella que busca mal informar a la población.