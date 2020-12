Suma Igor Aguirre en el PT; ’es un liderazgo nato de Acapulco’, le dicen

El presidente de la organización ’Más por Acapulco’, Igor Aguirre Vázquez, suma adeptos en el PT. ’Hemos tocado puertas y corazones. Hemos abierto espacios y perspectivas. Entendí que la política es una herramienta de transformación. Que la democracia requiere de trabajo y participación. Que la ciudadanía informada y activa es necesaria para consolidar el cambio. Y que toda nueva realidad requiere de colaboración’, dijo.



’Agradezco al Partido del Trabajo me invite a sumar y me permita aportar, y desarrollar mis ideas y convicciones. A todos los que han confiado y estrechado mi mano no les voy a fallar’, manifestó Aguirre Vázquez en recorridos por colonias del puerto.



Por su parte, integrantes del PT como el comisionado nacional, Victoriano Wences Real y el regidor Roberto Ortega, coincidieron en que Igor Aguirre es una carta fuerte para el 2021, ’es un liderazgo que nos aportará frescura, pero además que ha trabajado por el bienestar de las familias acapulqueñas’, finalizaron.