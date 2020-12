Suma Pablo Amílcar Sandoval a ex alcaldes del PRD de Atoyac y Petatlán

En la recta final de la definición interna de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, representa los ideales de la Cuarta Transformación y el cambio que necesita Guerrero, consideraron, ex alcaldes de Atoyac, Petatlán y liderazgos de la zona.



En conferencia de prensa, donde estuvo el presidente del Consejo estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo, la y los ex presidentes municipales del PRD de Petatlán, Leticia Rodríguez Armenta; de Atoyac, Pedro Brito García, por este mismo municipio, Acacio Castro, así como el ex candidato por el Partido Nueva Alianza, Juan López de Jesús, anunciaron la renuncia a sus respectivos institutos políticos y la suma al proyecto de Nación y el respaldo al exdelegado federal rumbo a la gubernatura de Guerrero.



En este encuentro también se sumaron los líderes, Rosalío Navarrete Ureña de Tecpán, René Betancourt Lara de Zihuatanejo y el ex regidor del PRD de Tecpán, Timoteo Jaimes Martínez.



En su mensaje, los ex alcaldes reconocieron la herencia de la lucha social de donde desciende Pablo Amílcar Sandoval, anunciando su apoyo incondicional y su incorporación a los trabajos territoriales.



’Ya nos sumamos al movimiento de Andrés Manuel López Obrador (en 2018), ahora le toca a Guerrero, y nos toca construirlo, confió en Pablo Amílcar y su gran compromiso que tiene con el pueblo y con la lucha de social… no tiene derecho a fallarnos y sabemos que no lo hará, confiamos en que va a revolucionar al estado de Guerrero’ Afirmó Acasio Castro, ex alcalde.



En su intervención, Ríos Saucedo, reconoció las nuevas adhesiones en este municipio que se suman a los más de 20 posicionamientos públicos que se han documentado en toda entidad de actores importantes del Sol Azteca, PT, Partido de los Pobres, Partido Nueva Alianza y MC a favor de Pablo Amílcar Sandoval.



Además, dio a conocer que de manera disciplinada y ordenada en un periodo de dos meses han registrado 2 mil reuniones en las 7 regiones del estado a favor de Pablo Amílcar Sandoval ’un trabajo que no ha sido fácil, pero se está logrando’.



Explicó que buscan impulsar un gobierno de izquierda en la entidad, y que no se vuelvan a repetir experiencias donde llegan políticos por la izquierda ’y pierde el pueblo’: ’Para nosotros no es solo importante que triunfe nuestro movimiento, que triunfe el partido, para nosotros es importante, que triunfe el pueblo de Guerrero’ refirió



Estuvieron presentes la síndica de Coyuca, Rossana Bernal, los regidores, José Juan Román Bustos de Petatlán, Paulino de Jesús Neri, Nadia Peñaloza y Magali López de Zihuatanejo, Andrés López de La Unión, Maximino Villa Zamora de Atoyac, así como el Consejero Estatal Noé Cuénca Pacheco y los dirigentes regionales y excandidatos de morena Clara Elizabeth Bello Ríos y Dante Ríos Velasco.