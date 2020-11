Suma Salud EDOMÉX más de 63 mil mexiquenses recuperados de COVID-19

•Subraya que la entidad continúa en naranja en el semáforo epidemiológico, por lo que no se debe bajar la guardia.



Toluca, Estado de México, .- Derivado del intenso trabajo que diariamente realiza el personal médico, de enfermería y apoyo de las diversas instituciones de salud, a la fecha 63 mil 799 personas han recibido su alta sanitaria tras vencer al COVID-19 y al corte de las 20:00 horas se reportan 102 mil 635 casos confirmados en el Estado de México.



La Secretaría de Salud estatal informó que 20 mil 920 personas se encuentran en resguardo domiciliario y vigilancia epidemiológica, mil 789 son atendidos en hospitales mexiquenses y 2 mil 059 en nosocomios de otros estados; además de que 14 mil 068 personas han fallecido a consecuencia del virus SARS-CoV-2.



De igual manera, la dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisó que 26 mil 595 personas se encuentran catalogadas como casos sospechosos, en espera del resultado de la prueba que se les tomó y 134 mil 997 han dado negativo al contagio del nuevo coronavirus.



Por ello, el llamado a la ciudadanía es a no bajar la guardia y con su participación responsable contribuir a prevenir la propagación del COVID-19, por lo que es indispensable seguir con el uso continuo y adecuado del cubrebocas, el cual debe proteger mentón, nariz y boca, respetar la sana distancia, así como el lavado o sanitización constante de manos.



Otro punto importante, es la protección a los grupos vulnerables, por lo que adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico degenerativas deben permanecer en sus hogares, no recibir visitas y primordialmente no descuidar sus tratamientos.



Y al atender el llamado del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza de cuidar todos de todos, sumando al hecho de que la entidad permanece en naranja en el semáforo epidemiológico, es importante que la población que se ha incorporado a su trabajo o acude a realizar compras o a los comercios de bienes y servicios, cumplan con las medidas de prevención y eviten las aglomeraciones.



Finalmente, la Secretaría de Salud del Estado de México, puntualizó que la línea de atención 800 900 3200 sigue operando las 24 horas y es atendida por personal de salud capacitado en COVID-19, quienes podrán brindar orientación a quien presente síntomas de enfermedades respiratorias, así como brindar apoyo psicológico.