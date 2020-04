Suman 177 casos positivos a COVID-19 en el EDOMÉX

•Piden conservar la calma y llamar al 800 900 32 00 en caso de presentar síntomas de infecciones respiratorias.



•Recomiendan desinfectar las áreas de uso común utilizando una mezcla de 10 mililitros de cloro por cada litro de agua.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Salud del Estado de México reporta que al corte de ayer, suman 177 casos positivos a COVID-19, de los cuales, 107 se encuentran en aislamiento domiciliario, 33 están hospitalizados, 34 fueron dados de alta sanitaria y se han registrado tres defunciones.



La dependencia que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, precisa que a la fecha se encuentran en análisis 255 casos sospechosos y han sido negativos a la enfermedad 547 personas.



Por ello, exhorta a la población a atender las recomendaciones que emite la autoridad sanitaria federal y estatal, para reducir el riesgo de contagio, como son quedarse en casa, mantener sana distancia y adoptar como hábitos continuos el lavado de manos con agua y jabón, el estornudo de etiqueta, así como evitar saludar de mano, beso o abrazo.



Otras sugerencias son desinfectar las áreas de uso común utilizando una mezcla de 10 mililitros de cloro por cada litro de agua, no tocarse la cara, en especial la boca, nariz y ojos, usar la mano no dominante para abrir puertas, tocar barandales o en el transporte público.



Asimismo, precisa, que en caso de presentar síntomas de infección respiratoria se debe conservar la calma, no recurrir a la automedicación y llamar al 800 900 3200, que es la línea de atención médica que ha dispuesto la Secretaría de Salud estatal, donde recibirán asesoría por parte de personal capacitado.



Por último, la dependencia precisa que entre los principales grupos de riesgo se encuentran los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónico degenerativas, por lo que en ambos casos se enfatiza la necesidad de quedarse en casa y crear redes de apoyo para realizar la compra de víveres o artículos de primera necesidad.