Suman 24 mil 905 casos y 2 mil 271 defunciones en México por COVID-19

La Secretaría de Salud dio a conocer este lunes que suman 24 mil 905 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, de los cuales 6 mil 696 son activos, mientras que hay 2 mil 271 muertos por la enfermedad.





Recomendaciones

La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:



>Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

>Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

>No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

>Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

>Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)