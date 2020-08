Suman 24 mil millones los "desaparecidos" en Segob de Osorio Chong

El diario mexicano Reforma habla hoy de 24 mil millones de pesos esfumados. El periódico español El País se refiere en su edición de este lunes a otros miles de millones de pesos ’perdidos’ en distintos rubros. La investigación la conduce la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y apunta a la Secretaría de Gobernación (Segob) cuando Miguel Ángel Osorio Chong era el titular, esto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.



El objeto investigado es la extinta Policía Federal (PF). Unos 18 exjefes de ese cuerpo hoy desaparecido están prófugos. Entre ellos se encuentra Jesús Orta, un exservidor público ligado a dos Miguel Ángel: uno es Osorio y el otro es Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, el último del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que tuvo que entregar la estafeta a Claudia Sheinbaum, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



El País dice que la SFP tiene tres investigaciones abiertas desde 2019 por el uso del presupuesto de la Policía Federal destinado a la seguridad nacional en la administración pasada. De acuerdo con una solicitud de información realizada por el medio, las indagatorias fueron iniciadas ya durante el Gobierno de López Obrador.



’En la respuesta de la solicitud de información a la Función Pública, la dependencia ha detallado que dos de las tres investigaciones que mantiene abiertas dependen del Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional. Esto es, la célula de fiscalización que mantiene en la nueva dependencia la Secretaría de la Función Pública. La otra avanza en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la dependencia’, reporta.



En el texto firmado por el periodista Pablo Ferri, se recuerda que la Fiscalía General de la República (FGR); la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están revisando qué se hizo con ese mismo presupuesto.



’En 2019, la auditoría publicó un informe sobre el uso de esta partida por parte de la corporación en 2018, el último año del Gobierno de Peña Nieto. Analizaron cheques, convenios y contratos por valor de 2 mil millones de pesos. Y concluyeron que en al menos mil 500 millones de esos 2 mil, su uso no estaba demasiado claro. La Auditoria aún no ha presentado denuncias ante la fiscalía por este asunto’, se lee en El País.



El pasado 10 de agosto, se dieron a conocer órdenes de arresto contra 19 exfuncionarios de la PF, incluyendo a Jesús Orta, quien también fue Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desde el arranque del Gobierno de Claudia Sheinbaum en diciembre de 2018, hasta octubre de 2019, cuando renunció ’por motivos personales’.



Las órdenes derivan de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la que dependía la Policía Federal el sexenio pasado, según explicó un día después el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa diaria.



A raíz de la denuncia, la FGR concluyó que no había comprobantes de los gastos, aseveró el mandatario sin aclarar el monto.



Ese mismo día, el funcionario Eleuterio Enrique Pérez Romero fue detenido durante un operativo conjunto, realizado por elementos de la Guardia Nacional y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), por su presunta participación en el desvío de más de dos mil 500 millones de pesos en la administración de Peña Nieto.



Pérez Romero fue capturado en las instalaciones de la Guardia Nacional, donde laboraba actualmente. Más tarde fue ingresado al penal federal del Altiplano y fue puesto a disposición de un Juez de control para determinar su presunta responsabilidad jurídica.



Eleuterio Enrique Pérez Romero se desempeñaba como jefe de departamento en la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. También era el encargado del manejo de recursos en la Policía Federal Preventiva.



Por otra parte, Reforma revela que varios exmandos de la corporación habrían utilizado el presupuesto de viáticos para desviar millones de pesos entre 2013 y 2017, ya que tienen anomalías presupuestarias por 24 mil 262 millones de pesos..



El periodista Benito Jiménez explica que ’una parte de esos desvíos ocurrió a través de 246 cheques endosados a otros 17 exservidores públicos que también ya tienen orden de aprehensión’.



Según informes de la ASF, citados por el periódico, el dinero estaba destinado para cubrir los gastos de ’gasolina, alimentos, hoteles, bonos y otros viáticos de los agentes de la corporación’.



’En el sexenio pasado, agentes federales dijeron a Grupo REFORMA que sus mandos lucraron con los viáticos y con los bonos de riesgo de los elementos operativos desplegados para el combate al crimen organizado. Incluso llegaron a ser desalojados de hoteles por la falta de pago’, escribe Jiménez en el medio.EFE | SIN EMBARGO