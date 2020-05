Suman 49 mil 219 casos confirmados y 5 mil 177 defunciones por COVID-19 en México (#Video)

La Secretaría de Salud dio a conocer este domingo que suman 49 mil 219 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, de los cuales 11 mil 105 son activos, mientras que hay 5 mil 177 muertos por la enfermedad.

Recomendaciones

La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:



Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

El Gobierno de México recomienda seguir las siguientes medidas de Sana Distancia para evitar la propagación del coronavirus:



Protección y cuidado mediante resguardo domiciliario, de las personas adultas mayores y otros grupos de mayor riesgo.

Suspensión de clases en todo el sistema educativo nacional.

Reprogramación de eventos de más de 100 personas.

Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad.

Intensificar las medidas básicas de prevención.

También emitió las siguientes recomendaciones para el afrontamiento ante la Jornada de Sana Distancia:



Recordar que esta es una situación temporal.

Reconocer que mantenernos el mayor tiempo posible en casa es un bien para los otros y para uno mismo.

Diseñar y mantener una rutina que nos ayude a tener cierta sensación de normalidad y control.

Mantener horarios de comida y sueño regulares.

No mantenerse demasiado tiempo frente al TV.

Mantenerse ocupado y buscar actividades manuales que le distraigan (tareas, lecturas, rompecabezas, ejercicio, bailar, entre otras).