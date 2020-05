Suman 51 mil 633 casos confirmados acumulados y 5 mil 332 defunciones por COVID-19 en México (+Video)

La Secretaría de Salud dio a conocer este lunes que suman 51 mil 633 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, de los cuales 11 mil 300 son activos, mientras que hay 5 mil 332 muertos por la enfermedad.



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que hay 26 mil 933 casos sospechosos de coronavirus y 98 mil 567 personas han dado negativo para la enfermedad.

En comparación con el pasado 17 de mayo, este día se registró un incremento de 4.9 por ciento (2 mil 414) en el número de casos nuevos confirmados, suman cinco días seguidos que México supera los 2 mil contagios. A nivel nacional, la ocupación de camas de hospitalización general IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) es del 39 por ciento, mientras que la de camas con ventilador es del 32 por ciento. Hasta el 17 de mayo, en México hay un total de 6 mil 200 camas de terapia intensiva y 22 mil 600 camas de hospitalización general en la red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave). Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que la reactivación económica debe fundamentarse en cuatro principios: Privilegiar la salud y la vida Economía moral y eficiencia productiva Solidaridad con todos y no discriminación Responsabilidad compartida (público, privado y social)

Recomendaciones

La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:



Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.



Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.



No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.



Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.



Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)