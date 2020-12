Suman "Últimos Días terrenales" de Federico Vite, al Acervo del FOEM

Retrata en esta publicación el momento de la partida de ocho grandes en la literatura.

• Trabaja Federico Vite en su más reciente novela.



Toluca, Estado de México, 6 de diciembre de 2020. Con ’Últimos días terrenales’ el Certamen de Literatura Laura Méndez de Cuenca 2020, premia al escritor Federico Vite López en la categoría de cuento.



Iniciativa de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), esta edición del certamen es la primera que se hace a nivel nacional.



Vite compartió la razón que lo motivó a realizar este proyecto. ’En 2017 yo acompañaba a mi padre enfermo y bocetaba textos que ahora son parte de este libro porque me interesaba sobrellevar el duelo de mi padre y lo único que podría hacer para entender lo que le estaba pasando, era escribir al respecto.



’Es un libro de ocho cuentos que retratan el último día en la vida de ocho escritores, esos autores que me marcaron en mi primera etapa de lector; yo formulo los cuentos con bases biográficas, aunque lo que me interesa, y eso es quizá lo más atractivo del libro, es que la voz narrativa es un símil de la muerte, cómo se aproxima esta imagen que tienen ellos de la muerte a su propia consumación’, refirió el escritor.



Para Federico, este proyecto representó muchas horas de trabajo, en las que buscó datos de Allan Poe, Guy de Maupassant, John Shivers, Ernest Hemingway, Julio Cortázar, Jorge L. Borges, Antonio Tabucchi y J.D. Salinger.



’Es una locura cotejar su vida en libros y después traducirlo en un cuento en 10 páginas’, platicó.



Con un estado de ánimo muy fortalecido, gracias al premio que ha obtenido, Federico Vite relató cómo fue su acercamiento a este concurso, ’anteriormente había visto la convocatoria del Premio Sor Juana, pero no tenía material; vi esta vez la convocatoria y me animé a enviar el libro de cuentos.



’Me parece importante que se publique la obra ganadora y se dé un porcentaje generoso de dinero y además la colección de libros que define al Estado de México es muy linda; tiene buenos autores, buenos contenidos y me parece muy seductor y muy amable estar ahí’, afirmó.



Federico Vite inició su carrera a los 22 años, edad en la que, a decir de él, ’empecé a escribir sin ninguna intención y fueron ocurriendo cosas amables al respecto; también hago libros, algunas traducciones, artículos para revistas, periódicos y plataformas y actualmente estoy trabajando en mi más reciente novela.



’Es muy importante que exista la posibilidad o se involucre a creadores dentro de un premio porque se paga por el trabajo que se envía a competencia y se publica, que puedas mostrar tu trabajo en una colección seria’, finalizó.



Bajo el sello editorial del Fondo Editorial del Estado de México (FOEM), en fechas próximas se podrá conocer esta publicación que, como muchas otras, también estará accesible en el sitio web de esta casa editora https://ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex.