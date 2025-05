Suman 42 detenidos por el delito de despojo de inmueble en Chimalhuacán

En el marco del Operativo Restitución efectuado en la entidad, autoridades de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán trabajan en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y con la policía estatal, para asegurar inmuebles que tienen antecedentes de denuncia por despojo.



De acuerdo con información de la policía municipal, en lo que va del año, se han asegurado 14 inmuebles y se ha detenido a 42 personas por el delito de despojo en Chimalhuacán, las cuales provienen del municipio en cuestión y de Nezahualcóyotl. La mayoría de los aseguramientos se han registrado en las colonias Acuitlapilco y Lomas de Chocolín, en los Ejidos de Santa María.



En la mayoría de los casos, los invasores detectan que los inmuebles no están habitados y ’vuelan los candados o las chapas’, se apoderan del lugar y posteriormente realizan contratos de arrendamiento, informó el director operativo de la policía municipal, Arturo Hernández. Hemos atendido reportes de los propietarios, quienes denuncian que invadieron su domicilio, por lo cual aseguramos a las personas que están en el interior y las trasladamos al Ministerio Público. Es básicamente como ellos actúan, agregó



Se exhorta a la población a denunciar cualquier tipo de delito, incluído el de despojo. ’Muchas veces hay inmuebles no habitados y los vecinos saben quién es el dueño, entonces al momento que perciban situaciones anómalas o a personas que saben que no son los dueños, denúncienlo’, finalizó el director operativo.



La policía municipal de Chimalhuacán pone a su disposición los números de atención ante cualquier tipo de emergencia:



☎️ LÍNEA 1: 55 93 15 24 54

☎️ LÍNEA 2: 55 93 15 24 55

🚨 LLAMADAS DE EMERGENCIA: 911

📲 DENUNCIAS ANÓNIMAS: 089