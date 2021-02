Supertazón anti Covid 19: público de cartón, cubrebocas y… poesía

+El estadio Raymond James de Tampa, Florida, tuvo asistencia de cerca un tercio de su capacidad.



+Sólo 25 mil localidades para conservar la distancia necesaria



+Espectáculo inusual del American Dram



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).- El Supertazón de la mortal era Covid ofreció espectáculo inusual. A diferencia de los estadios llenos y la celebración que alcanza niveles de carnaval del American Dream en Estados Unidos, esta vez estuvo restringido por la pandemia y las medidas sanitarias para evitar que esta final de la NFL se convirtiera en un detonante de nuevos contagios y posibles muertes.



El estadio Raymond James de Tampa, Florida, donde Tampa Bay avasalló 31-9 a Kansas City, tuvo asistencia de cerca un tercio de su capacidad. Sólo 25 mil localidades para conservar la distancia necesaria y 7 mil 500 de esos boletos fueron regalados al personal de salud ya vacunado. Las tomas abiertas hacían lucir un coloso lleno, pero sólo era un efecto visual gracias a las imágenes de cartón en los asientos vacíos.



Quienes asistieron tuvieron que portar cubrebocas en el estadio, sólo podían descubrirse para comer y beber. Acomodadores con letreros aplicaron la regla. Sin embargo, se podían ver algunos infractores en distintos puntos de las gradas.



El inicio de la fiesta fue también diferente. La joven estadunidense Amanda Gorman, que cautivó en la toma de posesión del presidente Joe Biden, inauguró la edición 55 del Supertazón con un poema original de homenaje a figuras esenciales contra la pandemia del coronavirus.



A sus 22 años, Gorman se convirtió en la primera poeta que participa en la final de la NFL, el gran espectáculo deportivo estadunidense cuya emisión televisiva es la más vista del país, con unos 100 millones de espectadores.



Que Gorman llevara poesía a un acto que se caracteriza por el exceso resultaba casi una proeza. La poeta demostró que ha atrapado la atención del país desde la ceremonia de investidura. Recitó su poema Chorus of the Captains (Coro de los capitanes) a través de un video retransmitido en las pantallas del Raymond James.



La obra fue un tributo a tres personas que fueron declaradas capitanes honorarios en el sorteo del Supertazón: un educador, una enfermera de cuidados intensivos y un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.



El espectáculo del medio tiempo fue también acorde a la época. Dirigido principalmente a los televidentes, The Weeknd hizo un despliegue que incluyó una secuencia larga en un laberinto, algo menos parecido a un concierto masivo que a un tradicional videoclip musical.



Desde hace varios días, los organizadores del partido y las autoridades sanitarias insistieron a los estadunidenses que se quedaran en casa para seguir el juego y evitar las reuniones o congregarse en bares y otros espacios interiores reducidos.



Anthony Fauci, responsable del combate a la pandemia en Estados Unidos, pidió que se dejaran para otro momento parrilladas y reuniones tradicionales para ver la final.



Mientras la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, ordenó el uso obligatorio de cubrebocas y prohibió aglomeraciones alrededor del estadio donde se jugó el partido.



Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, llamó a los fans a ver el juego en grupos muy pequeños dentro de sus casas.



’Deben ser inteligentes. Deben reunirse en grupos pequeños’, aconsejó.