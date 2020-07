Supervisa Adela Román acciones para detectar descargas residuales a la bahía de Acapulco

La presidenta municipal Adela Román Ocampo recorrió varios tramos de la franja turística, para constatar personalmente que no hay derrames de aguas residuales a la bahía de Acapulco.



En el área del hotel Elcano, donde personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama) atendía una fuga de agua potable, la primera autoridad constató que no existieran escurrimientos en la zona.



Román Ocampo ingresó a la playa y en su recorrido, entre el hotel Malibú y el Condominio Velero, ubicó un desagüe pluvial por una fuga en una tubería de agua potable propiedad del Club de Golf, misma que pasa por el canal y colapsó debido a la falta de mantenimiento.



El director de Obras Públicas del Municipio, José Ramón Ayza Neme, explicó a la alcaldesa que los trabajos en este lugar consistieron en el cierre de una tubería de bombeo de la planta de Nado Trinidad.



La alcaldesa dijo que las instrucciones al personal de Capama del Ayuntamiento son revisar, arreglar e iniciar los procedimientos administrativos en contra de personas responsables por vertimientos de aguas sucias, y por ello, ’estamos constatando que, primero, los funcionarios del Ayuntamiento estén haciendo la tarea, segundo, que no se encubra a nadie’, remarcó.



Afirmó la primera autoridad en el municipio que estas acciones se realizan de manera permanente y que, en caso de detectarse escurrimientos de aguas negras, se procederá legalmente contra quien resulte responsable.



Posteriormente, Román Ocampo supervisó la salida de agua jabonosa hacia la playa, en Icacos, donde personal del municipio revisa el origen del vertimiento para deslindar responsabilidades entre el Condominio Costa Victoria, la Base Naval y el Hotel Dreams Acapulco Resort & Spa, con el objetivo de solucionar el problema y proceder administrativamente.



La alcaldesa fue acompañada en este recorrido por el encargado de despacho de la dirección de Ecología y Protección al Ambiente del Ayuntamiento, Juventino Herrera Juárez.