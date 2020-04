Supervisa Adela Román medidas de prevención por Coronavirus en playas de Caleta y Caletilla

La alcaldesa Adela Román Ocampo realizó un recorrido en las áreas de Caleta y Caletilla, para supervisar la aplicación de medidas sanitarias recomendadas por autoridades de Salud.



La presidenta municipal pidió a parianeros, meseros, vendedores ambulantes y prestadores de servicios acuáticos limitar el contacto con grupos de personas, así como extremar la higiene en preparación, manejo y conservación de alimentos, y evitar dejarlos expuestos al ambiente.



Un turista de la Ciudad de México interrumpió el diálogo de la alcaldesa con los prestadores de servicios, defendió su derecho a viajar libremente en México, y sostuvo erróneamente que el Coronavirus no existe.



Ante la situación, la alcaldesa reiteró el llamado a la responsabilidad de residentes y turistas, advirtió que no se trata de un juego y que todos debemos acatar las recomendaciones sanitarias, limitar el contacto con desconocidos, cuidar sobre todo a niños y adultos mayores.



Advirtió Román Ocampo que es mejor atender las recomendaciones para no lamentarnos después, por ello dijo que no dejará de insistir en las medidas básicas que la gente debe atender, como lavarse las manos, sana distancia, cubrirse al toser o estornudar y no visitar lugares concurridos.



’Estamos como gobierno municipal viendo la manera de apoyar en caso de que entremos a la contingencia dos, estamos en la fase preventiva, los expertos de todo el mundo están diciendo que la mayor forma de cuidarnos es quedarnos en casa sino tenemos que salir, hay que cuidarnos entre todos’, recalcó.



Posteriormente, la alcaldesa recorrió desde Caleta y Caletilla hasta la Base Naval, verificó la afluencia de visitantes en accesos a playa, hoteles y restaurantes que se encuentran sobre la Costera Miguel Alemán.



La acompañaron en este recorrido el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García y los directores que conforman esta dependencia.