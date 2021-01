Supervisa Adela Román obras de los tres órdenes de gobierno en Acapulco

La presidenta municipal Adela Román Ocampo encabezó un recorrido de supervisión por las colonias Renacimiento, Emiliano Zapata y Nuevo Puerto Marqués para constatar los avances de las obras realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en la zona periférica de la ciudad.



Acompañada del secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas; la secretaria de Desarrollo Social, Milly Janet Ramírez Olmedo y el coordinador de Servicios Públicos, Juan Carlos Manrique García, la presidenta inició su recorrido en el parque de La Juventud de Ciudad Renacimiento y constató los trabajos de limpieza, iluminación y mantenimiento desplegados en esa zona.



La primera autoridad en el municipio escuchó las inquietudes de los vecinos, así como el reconocimiento que hacen a su administración y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por voltear los ojos para rescatar y transformar las zonas más marginadas y abandonadas por muchos años en Acapulco.



En este sentido, Wendy Navarrete, habitante de Ciudad Renacimiento expresó que ’ya tenía tiempo que no se remodelaba, ya lo merecíamos, me gustaría que nos ayudaran con el alumbrado público en la calle y parece que ya lo van a atender hoy".



Por su parte, la señora Carolina García Sánchez destacó que este espacio se transformó totalmente y servirá para que los niños y jóvenes de la colonia realicen actividades deportivas y se alejen de los malos vicios.



"Me parece muy buena obra la verdad, muy bien, muy buena iluminación, sobre todo para los jóvenes. Ahorita hay que estar pendiente de ellos para que no anden en malas cosas", dijo.



Posteriormente, la alcaldesa se trasladó a la colonia Emiliano Zapata donde verificó la limpieza, poda y pinta de guarniciones que cuadrillas de la Coordinación de Servicios Públicos realizó sobre la calle 14; ahí saludó a los trabajadores municipales y les reconoció su esfuerzo para la conservación de espacios que contribuyan a la recuperación del tejido social.



Román Ocampo continuó su recorrido en la colonia Nuevo Puerto Marqués, punto en el cual supervisó el avance de la obra del polideportivo Azteca y la edificación de la secundaria 152 "Acapulco Diamante".



Al finalizar la visita a los lugares intervenidos por la Sedatu, la presidenta municipal conversó con el encargado de las obras, Rodolfo Pérez, quien adelantó que las dos obras de Nuevo Puerto Marqués reportan un avance de 90 y 95 por ciento, por lo que podrían entregarse a finales de enero.