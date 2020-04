Supervisa INVEAMEX comercios que permanecen abiertos por contingencia de COVID-19

• Exhortan autoridades a mantener cerradas unidades económicas que pudieran registrar alta concentración de personas.



Toluca, Estado de México, .- El Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), mantiene supervisiones en diversos puntos de la entidad, con el objetivo de constatar que establecimientos con giros comerciales no esenciales permanezcan cerrados para evitar la propagación de COVID-19.



’Está implementando visitas de verificación a establecimientos de alto, mediano y bajo impacto en los 125 municipios que conforman el Estado de México. Cumplir con las medidas implementadas y manifestadas por el señor Gobernador y publicadas en la Gaceta del Gobierno con el objeto de que el virus pues se detenga, no se siga propagando y que la gente cree conciencia de que establecimiento realmente tienen que estar funcionando’, indicó el Director General del Inveamex, Luis Miguel Sánchez López.



Del 26 de marzo a la fecha, se han realizado 468 recorridos de supervisión a establecimientos de diversos giros, en coordinación con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Coprisem), Protección Civil Estatal y los Ayuntamientos.



Se han supervisado establecimientos en casi la totalidad de los municipios, principalmente de alimentos y bebidas, así como en general, destacando en giros que pudieran registrar alta aglomeración de personas.



Hasta el momento se han emitido recomendaciones de cierre de establecimientos y de seguimiento, en cumplimiento al acuerdo publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.



’Todo tipo de giro, desde mediano y alto impacto, como pueden ser restaurantes, bares, hoteles, plazas, centros comerciales. Se han realizado 89 recomendaciones de cierre de establecimientos y 66 recomendaciones de seguimiento a las medidas de sana distancia’, agregó Sánchez López.



Cabe destacar que las y los encargados de las unidades económicas que se encontraron abiertas accedieron a cerrar de manera voluntaria ante el exhorto de la autoridad, para salvaguardar la salud de la población mexiquense, ante la pandemia.



En los casos de establecimientos que no acaten la instrucción, se levanta un acta circunstanciada de hechos y se envía a la Coprisem, para programar una visita.



El Gobierno del Estado de México, a través de varias dependencias como el Inveamex, mantendrá la aplicación de visitas de supervisión durante la temporada de la cuarentena, privilegiando las que tengan carácter urgente, extraordinario o que por su relevancia, trascendencia, impacto o asistencia de las autoridades sanitarias requieran llevarse a cabo.