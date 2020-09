Supervisa Pablo Amílcar Sandoval el desarrollo de programas La Escuela es Nuestra, Bienpesca y Sembrando Vida.

www.guerrerohabla.com



Coyuca de Benítez. 09 septiembre, 2020.- El delegado del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, realizó este martes una gira de trabajo para supervisar la entrega de apoyos correspondientes a los programas sociales La Escuela es Nuestra, Bienpesca, y Sembrando Vida en Tixtlancingo, colonia Rancho El Santo y Playa Azul, del municipio de Coyuca de Benítez, y en La Florida en Atoyac de Álvarez.

Como parte de este recorrido por la Costa Grande, el funcionario federal se reunió en Tixtlancingo con cuatro Comunidades de Aprendizaje Campesinas del Programa Sembrando Vida. Luego visitó el Jardín de Niños ’Miguel de Cervantes’ incluido en el programa La Escuela es Nuestra, donde verificó las obras que fueron implementadas con los recursos federales, como la techumbre, el portón de acceso, la barda perimetral y diversas acciones de rehabilitación. Mientras que en Playa Azul se reunió con los pescadores beneficiados del Programa Bienpesca, para verificar la correcta aplicación del mismo.

Ya por la tarde se reunió con las Comunidades de Aprendizaje Campesinas de La Florida y posteriormente con los Comités Escolares de Administración Participativa de los Jardines de Niños ’Frida Kahlo’ y ’Martín González Velázquez’, en donde verificaron obras como la construcción de baños y un comedor, la rehabilitación del sistema eléctrico y la adquisición de mobiliario.

En el lugar, Sandoval Ballesteros señaló que en el caso de los programas universales como Adultos Mayores y Becas para Jóvenes de Nivel Medio Superior no ha habido contratiempos, y destacó que en los recorridos de trabajo que se realizan se integra a más personas que requieren de apoyo y que aún no son censadas.

Sandoval Ballesteros señaló que la incorporación de más beneficiarios depende en gran medida de la capacidad presupuestal del Gobierno Federal, por lo cual se da prioridad a los sectores más vulnerables o de áreas marginadas, y posteriormente se van incorporando a otras personas, de conformidad con las reglas de operación.

Apuntó también que estos recorridos se implementan para verificar que los programas lleguen directamente a los beneficiarios y para constatar que los informes sean fidedignos, como es la encomienda del Presidente de la República, de que los programas sociales deben ser supervisados ’en territorio y no en el escritorio’.

Resaltó que durante este recorrido por parte de la Costa Grande no se encontraron con señalamientos hacia funcionarios públicos por posibles irregularidades, pero en caso de surgir alguno, será atendido de inmediato y remitido ante la Fiscalía encargada de investigar y sancionar. Consideró, empero, que estos casos no son una generalidad, sino más bien una excepción.

’Lo que hemos detectado en estos recorridos es que los programas están llegando a la gente; hay un reconocimiento e incluso existe una frase: ‘ahora sí están llegando los programas sociales’. Sin embargo, si se presenta alguna irregularidad, la atendemos de inmediato’, concluyó el delegado federal.