Supervisa Pablo Amílcar Sandoval entrega de programas federales en Acapulco y Taxco

El Delegado del Gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, realizó gira de trabajo por los municipios de Acapulco y Taxco de Alarcón para supervisar la correcta aplicación de los programas sociales a distintos sectores de la población que recibe los apoyos de la Pensión para Personas Adultas Mayores, para Personas con Discapacidad, los Créditos a Pescadores y Economía social, así como la incorporación de adultos que aún no reciben su pensión.



En la localidad de Tres Palos, municipio de Acapulco, Sandoval Ballesteros realizó la entrega de tarjeras a beneficiarios del programa Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, posteriormente se reunió con miembros de cooperativas pesqueras en el Arenal, para escuchar sus necesidades y conocer la manera en que reciben los apoyos del programa BIENPESCA.



Ante los pescadores, Sandoval Ballesteros destacó los beneficios de la entrega de apoyos sin intermediarios, lo que permite que 12 mil 244 beneficiarios de este programa reciban el recurso íntegro, también escuchó las demandas de este sector y se comprometió a plantearle al Presidente de la República la urgente necesidad de regularizar el equilibrio ambiental y disminuir la contaminación en la laguna de Tres Palos, lo que permitirá tener una mejor pesca y que en un futuro próximo sea un destino con desarrollo turístico.



’Queremos que haya posibilidades de crecimiento no solo pesquero, creemos que podría haber desarrollo turístico e industrial, es decir, tener proyectos más grandes para comercializar el pescado a otras regiones del estado, para ello requerimos de inversión y de proyectos’, señaló el funcionario.



Luego, para verificar el programa de Economía Social, se reunió con productores de alimentos para peces y productores de carpa en San Pedro las Playas quienes hablaron del emprendimiento que han realizado con el recurso que reciben del Gobierno Federal. Posteriormente se reunió con el Comité del Programa la Escuela es Nuestra de la Primaria Emiliano Zapata en La Arena, donde se están realizando trabajos como la barda perimetral y diversas obras de mejora.



Mientras que, en su gira de trabajo por San Juan de la Unión, municipio de Taxco de Alarcón, Sandoval Ballesteros visitó la Telesecundaria "Primer Congreso de Anáhuac’, y el jardín de niños ’Héroes de Chapultepec’, en donde supervisó la construcción de los cercos perimetrales de ambas escuelas, construidos con apoyo del programa La Escuela es Nuestra.



Pablo Amílcar Sandoval mencionó la importancia de incorporar a toda la comunidad en las decisiones de las obras que se realizan en los centros educativos: ’Queremos que la gente de la comunidad participe, que se apropie y asuma ser parte del Comité, antes en otros programas no se veía el apoyo, ahora se involucra a la comunidad y se toman decisiones colectivas porque el presupuesto es de toda la gente.’



En el lugar, los miembros del Comité Escolar mencionaron que ’no tenían esperanza’ y solo participaron tres padres de familia por desanimo, sin embargo, al constatar la veracidad del programa, la entrega del recurso y la materialización de las obras, son más las personas que han recobrado el ánimo y se han incluido en la toma de decisiones en beneficio de sus comunidades.



Posteriormente, Pablo Amílcar Sandoval recorrió el Barrio de San Martín y la colonia Infonavit del mismo municipio donde se acompañó la entrega de tarjetas a domicilio a los beneficiarios del programa de Adultos Mayores, para su bancarización y entrega directa del apoyo.



El recorrido concluyó con la visita a pequeños talleres que trabajan artesanalmente la plata y resultaron beneficiados con el programa Crédito a la Palabra, ahí pudo constatar las mejoras de sus negocios a partir del apoyo que recibieron del Gobierno de México.