Supervisa GEM rutas de evacuación del Popocatépetl

AMECAMECA, Estado de México.– La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez recorrió las rutas de evacuación establecidas en el Plan Homologado del Volcán Popocatépetl donde se revisaron las condiciones físicas y operativas del área para garantizar la seguridad de la población en caso de una contingencia.



Asimismo, la Maestra Delfina Gómez destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para proteger a las comunidades cercanas al volcán y reiteró el trabajo estrecho con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como con autoridades municipales para asegurar rutas de evacuación funcionales y refugios temporales.



La Maestra Delfina Gómez saludó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, así como a elementos de Protección Civil estatal y Bomberos municipales a quienes reconoció su dedicación y labor en beneficio de las familias mexiquenses.



Estuvo acompañada por Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México y los presidentes municipales de Amecameca e Ixtapaluca, Ivette Topete García y Felipe Arvizu de la Luz, respectivamente.