Supervisan Capama y Protur canal pluvial en playa Diamante

Para verificar que el canal pluvial con salida a playa Diamante no sea tapado, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), José Ramón Aysa Neme y el director de Proyectos y Desarrollo Urbano de la Promotora Turística de Guerrero (Protur), Carlos Cueva González, recorrieron la franja de arena en esa zona.



La mañana de este sábado, el funcionario municipal y el representante del gobierno del estado verificaron el libre desfogue del cauce que conduce el agua de lluvia que escurre del bulevar Costera Las Palmas hacia el mar, constatando nuevamente que no existen rastros de escurrimientos residuales.



Durante el recorrido se acercaron prestadores de servicios turísticos, a quienes se reiteró el llamado de no tapar la salida del cauce pluvial, ya que dicha práctica provoca el estancamiento del agua de lluvia, lo que puede generar malos olores, enfatizando que por ello es necesario mantener libre el desfogue para su buen funcionamiento durante la temporada de lluvias.



El pasado jueves, aysa Neme acompañó a la alcaldesa, Adela Román Ocampo, en un recorrido por el mismo punto donde erróneamente se difundió, a través de redes sociales y medios informativos nacionales, que el escurrimiento de agua pluvial era residual, lo cual fue desmentido por las autoridades.



El titular de la Capama destacó que se está cumpliendo la instrucción de la presidenta municipal de mantener una vigilancia permanente en los cauces y ramales naturales que desembocan a la bahía, realizando verificaciones para detectar, erradicar o descartar posibles descargas clandestinas.