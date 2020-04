Supervisan Román Meyer y Adela Román trabajos en el parque Papagayo

La reja perimetral que se coloca en el Parque Papagayo ’Ignacio Manuel Altamirano’ preserva los árboles, genera una imagen limpia, segura y amigable con el entorno urbano, sin afectar el espacio peatonal en su perímetro con las avenidas Costera Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Juan Sebastián Elcano y Manuel Gómez Morín.



En un recorrido de supervisión del avance de los trabajos de la primera etapa de remodelación, que ejecuta el gobierno federal en el icónico espacio público de Acapulco, la presidenta municipal Adela Román Ocampo constató con Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que la obra respeta la naturaleza y no reduce la banqueta.



El propósito de la rehabilitación del Parque Papagayo es hacerlo más seguro, se eliminarán 10 accesos y sólo permanecerán 4 puertas de entrada y salida para darle una nueva imagen y fortalecerlo como el gran espacio público del puerto, y un fuerte atractivo turístico que ofrecerá programas, actividades recreativas, sociales y de construcción de comunidad.



Por gestiones de la alcaldesa de Acapulco, el Papagayo será convertido en un espacio público incluyente que genere mejores condiciones de vida para la población local y para disfrute de los visitantes. Desde su inauguración en 1981, el parque se convirtió en símbolo, punto de encuentro y referente natural para las familias del puerto y turistas.



Meyer Falcón destacó que los avances de las obras con inversión conjunta entre federación y estado, en su primera etapa, llevan un 35 por ciento. El objetivo de la visita —explicó— es supervisar junto con la alcaldesa que se está cuidando tanto el interior como el exterior, no se están afectando los árboles ni hay reducción de banquetas con la reja perimetral que se coloca, cuyo diseño en similar a la que tiene el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.



Román Ocampo y Meyer Falcón acordaron establecer una mesa de diálogo con grupos de arquitectos, ingenieros civiles y grupos ambientalistas que suponen afectaciones al entorno natural y urbano con las obras, para que no haya inconformidad por los trabajos que serán de gran beneficio para todos los acapulqueños y visitantes.