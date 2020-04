Supervisan si Centro de abastos Ecatepec aplica las medidas por Covid-19

El Gobierno del Estado de México realizó recorridos de revisión de cumplimiento a recomendaciones emitidas previamente con relación a la medidas de atención y prevención implementadas en comercios ubicados dentro de la Central de Abastos de Ecatepec, ante la pandemia por COVID-19.



En el operativo participaron integrantes de la Guardia Nacional, del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios estatal (Coprisem), de la Coordinación General de Protección Civil, de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense (Codhem), así como de la Dirección General de Gobierno municipal de Ecatepec.



Se constató que usuarios y locatarios han aplicado la mayoría de las medidas de higiene y sana distancia recomendadas ante la epidemia por coronavirus, como el uso obligatorio de cubrebocas.



El personal verificó el cierre de establecimientos considerados como no esenciales, encontrando uno abierto, mismo que procedió a suspensión por parte de la Coprisem.



Cabe mencionar que autoridades de los tres órdenes de Gobierno y la Administración de la Centra de Abastos, de común acuerdo, decidieron intensificar el control de acceso en las entradas, solicitar a los locatarios no atender a clientes que no porten cubrebocas.



Además, se instalará un Grupo de Ayuda capacitado por Protección Civil en las instalaciones de este centro de abasto.



Ante las observaciones de la autoridad sobre una aglomeración de personas en la Nave B, se realizará la ampliación del espacio de pasillos a medio metro más, así como un control estricto mediante cerco a toda la nave y un solo acceso.



El Gobierno del Estado de México manifiesta a la población mexiquense su compromiso de implementar acciones para salvaguardar su salud e integridad física, al tiempo de que reitera el llamado de aplicar las medidas de sana distancia y aislamiento social.