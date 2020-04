Supervisan tianguis y comercios de EDOMÉX para reiterar recomendaciones ante emergencia por COVID-19

• Controlan el acceso a los tianguis, donde sólo podrá ingresar una persona por familia y no se permitirá el acceso a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, y aquellas que por su condición puedan estar en riesgo.



• Participan en estos operativos las Secretarías General de Gobierno y Seguridad, así como Protección Civil estatal, Guardia Nacional, Inveamex, Coprisem y autoridades municipales.



Ecatepec, Estado de México, .- Para dar continuidad a los protocolos correspondientes ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en los 125 municipios del Estado de México, las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad llevaron a cabo recorridos por diversas colonias de los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Temascalapa, donde se recomendó a tianguistas, comerciantes y dueños de establecimientos que sólo se permitirá dar servicios a aquellos que ofrecen productos de primera necesidad.



En estos operativos participaron elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil de la entidad, el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), Policías municipales, así como autoridades de los tres municipios que se recorrieron este día.



A través de estos operativos se dio a conocer que se controlará el acceso a los tianguis, donde sólo podrá ingresar una persona por familia, donde se entregará gel y cubrebocas, además de que no se permitirá el acceso a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, y aquellas que por su condición puedan estar en riesgo.



En este contexto, se llevaron a cabo operativos de supervisión en el tianguis de Temascalapa y de la colonia La Popular.



En Ecatepec, con el retiro de los comerciantes que no venden artículos de primera necesidad, se realizará la reubicación de puestos de manera distante (1.5 metros).



Mientras que para el caso del tianguis de Ecatepec la reducción de horarios será de 7:00 a 18:00 horas, ya que operaba hasta altas horas de la noche, y el de Temascalapa se instruyó de 7:00 a 15:00 horas.



Para el caso de los puestos que venden comida, ésta será sólo para llevar, en tanto que los comerciantes deberán utilizar guantes y cubrebocas.



También se recomendó que los comerciantes inviten a la clientela a que guarden su sana distancia, y contar con gel antibacterial para el uso propio y de clientes. En caso de no cumplir con las disposiciones sanitarias, se llevará a cabo el retiro de puestos.



Por otra parte, personal de la Secretaria de Cultura y Deporte del Estado de México, a petición de los propios alcaldes realiza la visita de inspección en ciudades y unidades deportivas, como el caso de Temascalapa, a efecto de constatar que estos espacios permanecerán cerrados y que quedan suspendidas todas las actividades deportivas y culturales hasta el 30 de mayo.



En el caso del recorrido del operativo por el municipio de Nezahualcóyotl, éste inició en la Avenida Central, en el límite con la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y concluyó en el extremo de Periférico.



Posteriormente, también se visitó la calle Hacienda de la Noria, en la colonia Impulsora, donde se recorrió el mercado Gustavo Baz, entre otros lugares de la localidad.



Se estima que en este día se visitaron más de 2 mil establecimientos comerciales, en las vialidades con mayor concentración de locales en Nezahualcóyotl.



Durante el trayecto se exhortó a los locatarios de negocios considerados no esenciales, a cerrar sus establecimientos, para brindar mayor seguridad a la población.



Cabe destacar que durante la realización de operativos posteriores, en caso de encontrar abiertos estos establecimientos, se podría realizar la suspensión temporal de estos espacios, por parte de la Coprisem.



Es importante destacar que como parte de estos operativos, permanecerá un grupo de seguridad pública y servidores públicos de cada ayuntamiento para verificar el cumplimiento de estas medidas, a fin de seguir interactuando con la población y con los comerciantes para concientizarlos sobre las medidas sanitarias que permitan mitigar los posibles contagios por COVID-19.