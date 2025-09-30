Supervisan daños en 110 calles, más de mil viviendas y 10 escuelas en seis colonias de Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió este lunes al municipio de Nezahualcóyotl para supervisar la atención a la población afectada por las intensas lluvias, donde se reportaron daños en 110 calles, más de mil viviendas y 10 escuelas en seis colonias, principalmente en Vicente Villada y Las Águilas.



De ellas, 47 calles permanecen con encharcamientos severos, por lo que se desplegaron todos los equipos de bombeo disponibles para abatir los niveles de agua.



En reunión en el Centro de Mando de Protección Civil, la Maestra Delfina Gómez subrayó que, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el apoyo de Protección Civil estatal, CONAGUA, CAEM y autoridades municipales, ninguna familia tendrá que esperar para recibir apoyos, al tiempo que constató las acciones inmediatas de limpieza, saneamiento y levantamiento de censos para canalizar la ayuda de manera puntual.



En total, 22 equipos especializados trabajan en la zona para atender las afectaciones en calles y viviendas.



Tras la reunión, la Gobernadora Delfina Gómez recorrió diversas colonias de Nezahualcóyotl para supervisar directamente los trabajos y escuchar a las y los vecinos.



En la reunión participaron el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el Secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero; el Secretario del Agua, José Arnulfo Silva Adaya; la Directora de CEPANAF, Alma Diana Tapia Maya; así como representantes de Protección Civil estatal y municipal, CAEM, la Secretaría de Salud y el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.